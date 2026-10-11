Sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí đối với tài nguyên, khoáng sản và internet

Đối với lĩnh vực khoáng sản, Thông tư 149 có hiệu lực từ ngày 23/11/2026 quy định chi tiết mức phí thẩm định cấp phép khai thác theo quy mô, công suất và loại hình. Ảnh tư liệu

Thông tư quy định, tổ chức thu phí phải nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước, bao gồm cả tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản liên quan trong quá trình thu phí. Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước và quy định pháp luật.

Thông tư cũng cập nhật tên gọi mới "Sở Tài nguyên và Môi trường" trong các quy định liên quan đến phí thẩm định cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, Thông tư quy định chi tiết mức phí thẩm định cấp phép khai thác theo quy mô, công suất và loại hình. Mức thu giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối dao động từ 1 triệu đến 15 triệu đồng tùy theo công suất. Việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không dùng vật liệu nổ có mức phí từ 15 triệu đến 30 triệu đồng theo diện tích và công suất. Giấy phép khai thác khoáng sản lộ thiên có mức thu 40 triệu đồng đối với trường hợp không dùng vật liệu nổ và 50 triệu đồng nếu có sử dụng vật liệu nổ. Khai thác theo phương pháp hầm lò có mức thu 60 triệu đồng, trong khi các loại khoáng sản chiến lược đặc biệt hoặc độc hại áp dụng mức phí 100 triệu đồng. Trường hợp gia hạn, điều chỉnh hay cấp lại giấy phép chỉ phải nộp 50% mức phí tương ứng.

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, mức phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò và hiện trạng khai thác nước dưới đất được phân theo lưu lượng, dao động từ 14,9 triệu đến 34,2 triệu đồng mỗi hồ sơ. Phí thẩm định đề án khai thác nước mặt có mức thu từ 25,2 triệu đến 45,6 triệu đồng, còn khai thác nước biển quy mô lớn có mức thu tối đa lên tới 57,7 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Đáng chú ý, Thông tư bổ sung chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ chuyển đổi số trong giai đoạn từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2030. Theo đó, công dân Việt Nam từ 18 đến 23 tuổi khi đăng ký tên miền "id.vn" và các doanh nghiệp mới, hộ kinh doanh đăng ký tên miền "biz.vn" sẽ được miễn 100% lệ phí đăng ký và phí duy trì trong 3 năm đầu tiên. Bên cạnh đó, mức lệ phí đăng ký tên miền quốc gia ".vn" thông thường được điều chỉnh về mức từ 10.000 đến 100.000 đồng/lần tùy loại, cùng khung phí duy trì hằng năm được quy định cụ thể theo từng nhóm tên miền cấp 2 và cấp 3./.