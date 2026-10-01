Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xét tặng các danh hiệu văn hóa

Cụ thể, Nghị định số 375/2026/NĐ-CP sửa đổi tên Nghị định số 83/2023/NĐ-CP thành Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", Xã, phường, đặc khu tiêu biểu".

Nghị định số 375/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi phạm vi điều chỉnh; bãi bỏ Điều 7, Điều 8 và Phụ lục IV về trình tự, thủ tục, hồ sơ, mẫu biểu xét tặng các danh hiệu văn hóa này.

Bên cạnh đó, Nghị định số 375/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 theo hướng: Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 79 và khoản 3 Điều 80 của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH15 quyết định tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”.”.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: VGP)

Đồng thời, sửa đổi khoản 2 Điều 11 theo hướng bổ sung thêm trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng các danh hiệu này theo quy định.

Cụ thể, UBND cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn theo các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Đối với hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu quy định tại Nghị định số 83/2023/NĐ-CP đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện thẩm định, xét duyệt theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 và Nghị định số 83/2023/NĐ-CP.

Trường hợp hồ sơ được thẩm định mà việc áp dụng quy định tại Luật số 06/2026/QH16 và Nghị định này có lợi hơn cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình thì áp dụng quy định tại Luật số 06/2026/QH16 và Nghị định này.