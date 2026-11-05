Sửa đổi, bổ sung một số quy định về trợ cấp một lần khi thôi phục vụ Quân đội

Thông tư số 176/2026/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 29-10-2026. Mức hưởng chế độ trợ cấp; thời gian, tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ trợ cấp hướng dẫn tại Thông tư này được áp dụng đối với các trường hợp hy sinh, từ trần hoặc có quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi, phục viên, chuyển ngành kể từ ngày 1-9-2026.

Thông tư số 176/2026/TT-BQP về trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội có hiệu lực thi hành từ ngày 29-10-2026. Ảnh minh họa của qdnd.vn

Bãi bỏ một số điều, khoản; thay thế cụm từ và mẫu phiếu như sau:

a) Bãi bỏ Điều 10 và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 162/2017/TT-BQP ngày 10-7-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11-11-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng;

b) Thay thế cụm từ “Ví dụ 1” bằng cụm từ “Ví dụ 1a” tại điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư số 162/2017/TT-BQP;

c) Thay thế cụm từ “Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị” bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị” tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 162/2017/TT-BQP;

d) Thay thế mẫu Phiếu thanh toán chế độ trợ cấp ban hành kèm theo Thông tư số 162/2017/TT-BQP bằng mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới.

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu; Cục Cán bộ và Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị) để xem xét, giải quyết.

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