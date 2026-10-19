Sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân: Rất cần thiết và ý nghĩa!

Thiếu tướng TRẦN MINH TRANG, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp:

Nhiều ý nghĩa thiết thực

Qua thực tiễn thực hiện công tác quân sự, quốc phòng và chính sách hậu phương Quân đội ở địa phương, chúng tôi nhận thấy, từ lâu, chế độ, chính sách đối với HSQ, BS và thân nhân đã bộc lộ nhiều hạn chế. Vì vậy, nếu các đề xuất trong Dự thảo được thông qua sẽ mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.

Chiến sĩ Đại đội Phòng không 16, Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị. Ảnh: AN KHANG

Tôi cơ bản đồng tình với định hướng sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách trong Dự thảo. Để quy định sau khi được ban hành phát huy hiệu quả cao hơn, tôi xin đề xuất thêm một số nội dung: Một là, nghiên cứu cơ chế bảo đảm tính linh hoạt của các chế độ, chính sách khi điều kiện kinh tế-xã hội thay đổi. Hai là, cần quy định rõ hơn về thành phần hồ sơ, trình tự, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện chế độ, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu và đơn giản hóa thủ tục hành chính để thân nhân quân nhân, nhất là gia đình ở vùng sâu, vùng xa không phải đi lại nhiều lần. Ba là, song song với trợ cấp xuất ngũ, cần quan tâm chính sách hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho HSQ, BS trước khi xuất ngũ. Bốn là, cần đặc biệt quan tâm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có nhiều người phụ thuộc hoặc gặp biến cố trong thời gian con em thực hiện NVQS. Việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, tránh để gia đình phải chờ đợi trong lúc khó khăn.

Từ thực tiễn địa phương, chúng tôi cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy trách nhiệm trong thực hiện chính sách hậu phương Quân đội; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự trong quản lý, động viên công dân nhập ngũ, thăm hỏi quân nhân và gia đình, tổ chức đón nhận bộ đội xuất ngũ, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm thiết thực, hiệu quả.

Thượng tá BÙI NGỌC TUYẾN, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2:

Gắn trợ cấp xuất ngũ với kết nối tạo việc làm

Hầu hết HSQ, BS đều còn trẻ, điều kiện kinh tế gia đình chưa ổn định; khi người thân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, ốm đau hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ hiện hành còn thấp. Đối với quân nhân xuất ngũ, khoản trợ cấp sau khi hoàn thành NVQS có ý nghĩa quan trọng, giúp họ trang trải chi phí ban đầu, học nghề, tìm kiếm việc làm và từng bước ổn định cuộc sống. Vì vậy, những đề xuất tại Dự thảo là cần thiết, góp phần bảo đảm quyền lợi của HSQ, BS và gia đình. Nếu được thông qua, các chính sách này sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình chiến sĩ, tạo thêm động lực để bộ đội yên tâm công tác, tích cực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để các quy định khi ban hành đi vào thực tiễn, tôi đề nghị tiếp tục rà soát các mức trợ cấp để bảo đảm phù hợp với biến động giá cả, điều kiện kinh tế-xã hội; quy định rõ thành phần hồ sơ, điều kiện, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp giữa đơn vị Quân đội với chính quyền địa phương, đơn giản hóa thủ tục, hạn chế giấy tờ trùng lặp. Đặc biệt, đối với quân nhân xuất ngũ, cần gắn chính sách trợ cấp với tư vấn hướng nghiệp, kết nối cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp và trung tâm dịch vụ việc làm, giúp bộ đội có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu, bảo đảm chính sách được triển khai công khai, minh bạch, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

Trung tá TRẦN QUỐC HỘI, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Kỳ, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An:

Thiết thực động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự

Sau 10 năm thực hiện, một số chế độ, chính sách đối với HSQ, BS tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân theo quy định tại Nghị định số 27/2016/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều bất cập. Việc chưa có chế độ trợ cấp khi HSQ, BS phục vụ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tin, mất tích được tòa án tuyên bố là đã chết; thiếu chính sách hỗ trợ đối với gia đình thuộc hộ nghèo, thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo là những khoảng trống cần được khắc phục. Bên cạnh đó, quy trình phối hợp giữa địa phương và đơn vị chưa quy định rõ thời hạn giải quyết, đôi khi dẫn đến chậm trễ trong thực hiện chế độ, chính sách. Vì vậy, nếu Dự thảo được thông qua sẽ khắc phục khoảng trống chính sách, bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động quân sự; tạo động lực cổ vũ thanh niên thực hiện NVQS...

Để chính sách phát huy hiệu quả, tôi kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung hướng dẫn về quy trình giải quyết hồ sơ trực tuyến từ cấp xã đến cấp trung đoàn, bảo đảm rút ngắn thời gian xét duyệt. Cần quy định cụ thể tiêu chí xác định mức độ “thiệt hại nặng về kinh tế” tại khoản 1 Điều 2 để cơ sở có căn cứ áp dụng thống nhất. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với quân nhân xuất ngũ đã qua đào tạo nghề, có nhu cầu mở cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và phát triển kinh tế lâu dài.

Thiếu tá DƯƠNG CÔNG HOÀNG, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5:

Đơn giản hóa thủ tục hưởng chính sách

Sau khi nắm được thông tin về Dự thảo, chúng tôi đã phổ biến tới bộ đội và tiến hành khảo sát ý kiến. Kết quả, 100% chiến sĩ đều nhất trí về sự cần thiết, phù hợp của Dự thảo. Từ thực tiễn quản lý bộ đội, tôi cũng thấy anh em đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của quân nhân và gia đình, nhất là chế độ trợ cấp khó khăn, trợ cấp xuất ngũ, hỗ trợ tạo việc làm và đào tạo nghề. Đây là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với công tác tư tưởng, củng cố niềm tin của chiến sĩ và gia đình, tạo động lực để bộ đội yên tâm học tập, huấn luyện, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Về đề xuất, tôi mong muốn cơ quan chủ trì soạn thảo quan tâm nghiên cứu để chế độ, chính sách linh hoạt, phù hợp với những thay đổi về điều kiện kinh tế-xã hội. Đồng thời, cần quan tâm đến chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao hiệu quả chính sách học nghề, giải quyết việc làm sau xuất ngũ; đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm các chế độ được giải quyết đúng đối tượng, đầy đủ và kịp thời. Cùng với đó, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để mỗi quân nhân nắm chắc quyền lợi của mình, từ đó yên tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm, tích cực phấn đấu, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trung sĩ SIU CHUNG, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 573, Quân khu 5:

Điểm tựa để lập nghiệp sau xuất ngũ

Chúng tôi đã được chỉ huy đơn vị thông tin, phổ biến về nội dung Dự thảo và cảm thấy rất phấn khởi, mong muốn các đề xuất sớm được thông qua. Chúng tôi đặc biệt quan tâm và thảo luận sôi nổi về những điều chỉnh tại Điều 7 “Chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe và phụ cấp lưu trú đối với HSQ, BS xuất ngũ”. Các đề xuất khiến tôi như được tiếp thêm sinh khí, niềm tin và trách nhiệm. Bởi, đối với nhiều chiến sĩ xuất thân từ các buôn làng thuộc tỉnh Gia Lai như chúng tôi, đây không chỉ là sự đãi ngộ công bằng, kịp thời mà còn là nguồn vốn, điểm tựa để chúng tôi tự tin học nghề, lập nghiệp, ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành NVQS.

Gia đình tôi ở vùng sâu, kinh tế thuần nông, cha mẹ quanh năm gắn bó với nương rẫy. Ngày đầu nhập ngũ, ở một môi trường hoàn toàn mới, tôi có nhiều bỡ ngỡ, lo lắng. Nhưng nhờ sự dìu dắt tận tình của chỉ huy đơn vị cùng sự sẻ chia, đùm bọc của đồng chí, đồng đội, tôi đã từng bước trưởng thành. Tôi mạnh dạn đăng ký học và trở thành Khẩu đội trưởng. Kỷ niệm sâu sắc nhất trong thời gian qua của tôi là những lần luyện pháo đánh mục tiêu bay đêm trên thao trường lộng gió, nơi Khẩu đội hòa cùng một nhịp thở, hiệp đồng chuẩn xác để bắt mục tiêu; những ngày cùng đơn vị hành quân dã ngoại làm công tác dân vận... Thời gian quân ngũ còn lại không dài, tôi cùng toàn thể chiến sĩ trong Khẩu đội tự nhủ phải nỗ lực gấp bội: Duy trì nghiêm nền nếp chính quy, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; ra sức luyện giỏi, rèn nghiêm; đồng thời tích cực truyền đạt kinh nghiệm cho lớp chiến sĩ mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Binh nhất VŨ HOÀNG ĐỊNH, chiến sĩ Tiểu đội 6, Trung đội 2, Đại đội 17, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7:

Thêm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ

Các chế độ, chính sách đề xuất tại Dự thảo rất thiết thực, ý nghĩa, giúp chúng tôi thêm yên tâm công tác, có điều kiện chuẩn bị cho cuộc sống sau khi hoàn thành NVQS. Đây cũng là nguồn động viên để tôi và đồng đội tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ diễn tập của Sư đoàn 302. Từ sự quan tâm đó, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình, quyết tâm chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, tích cực học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quãng thời gian trong quân ngũ cho tôi nhiều kỷ niệm. Đáng nhớ nhất là những ngày cùng đồng đội tham gia xây dựng, chỉnh trang doanh trại, chuẩn bị cho Trung đoàn 88 tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn bộ binh đủ quân cấp Bộ Quốc phòng năm 2026. Qua từng công việc như trồng cây, trồng hoa, cắt tỉa cây cảnh, trang trí cảnh quan, tôi học hỏi thêm được nhiều kỹ năng, đồng thời hiểu hơn về tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và ý thức xây dựng đơn vị của mỗi quân nhân.