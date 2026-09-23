Sửa đổi, bổ sung Luật An toàn, vệ sinh lao động:Xử lý những vấn đề cần thiết, cấp bách phát sinh từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước

Xử lý những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách

Trình bày nội dung cơ bản của dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Luật An toàn, vệ sinh lao động được đặt ra trên cơ sở thể chế hóa các chủ trương của Đảng, bảo đảm thi hành Hiến pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Về cơ sở thực tiễn, qua hơn 10 năm thi hành, Luật An toàn, vệ sinh lao động đã tạo lập khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ cho công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Tuy nhiên, trước những thay đổi lớn về tổ chức bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật có liên quan, một số quy định của Luật hiện hành đã không còn phù hợp, nhất là các quy định về cơ quan, thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, thanh tra, phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền, thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động nhằm kịp thời xử lý những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách phát sinh từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện các yêu cầu về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; đồng thời xử lý các nội dung có liên quan trực tiếp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Quan điểm xây dựng Luật là kế thừa các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động còn phù hợp; chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung thực sự cần thiết, cấp bách thuộc phạm vi của dự án Luật; không mở rộng sang các vấn đề cần được nghiên cứu, đánh giá toàn diện.

Việc sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh phải bảo đảm yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Dự thảo Luật gồm 2 điều; sửa đổi, bổ sung 35/93 điều của Luật hiện hành, trong đó có 18 điều chỉ thay đổi tên Bộ.

Không làm giảm yêu cầu an toàn, nhất là đối với công việc có yêu cầu nghiêm ngặt

Trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành Luật với các lý do nêu tại Tờ trình của Chính phủ.

Dự án Luật cơ bản phù hợp với chủ trương của Đảng, Hiến pháp, bảo đảm tính tương thích với điều ước quốc tế và thống nhất với pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát các chủ trương mới tại Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các quy định đang được đề xuất sửa đổi tại Luật Bảo hiểm xã hội và pháp luật có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về các nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; lưu ý việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải bảo đảm không làm giảm yêu cầu an toàn, nhất là đối với công việc có yêu cầu nghiêm ngặt. Cần xác định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với việc tổ chức và bảo đảm chất lượng huấn luyện.

Về quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, cần cân nhắc kỹ việc bãi bỏ khai báo khi không còn sử dụng hoặc thải bỏ; làm rõ cơ chế quản lý thay thế, kết nối, chia sẻ dữ liệu và hậu kiểm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tiếp tục rà soát việc phân cấp, phân quyền và cơ chế khai báo, điều tra tai nạn lao động; xác định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an xã, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cơ quan có liên quan. Việc giao nhiệm vụ cho cấp xã phải gắn liền với điều kiện về nhân lực, chuyên môn, kinh phí và hạ tầng đối với các vấn đề chuyển tiếp có tính đặc thù.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội và các cơ quan của Quốc hội; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, bảo đảm hồ sơ trình Quốc hội thể hiện rõ việc tiếp thu, giải trình các vấn đề còn có ý kiến khác nhau và các nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu rà soát và hoàn thiện.