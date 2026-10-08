Sửa đổi, bổ sung kế hoạch triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị ở TP.HCM

Việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn TP.HCM.

UBND TP.HCM đã sửa đổi, bổ sung kế hoạch triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn thành phố (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang Bộ với chính quyền TP.HCM; kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc triển khai thi hành luật.

Kế hoạch có 6 nội dung trọng tâm. Nội dung thứ nhất là tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành Luật. Thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2026 và tiếp tục duy trì thường xuyên trong các năm tiếp theo.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường đăng tải, cập nhật nội dung luật ạ và các văn bản thi hành luật trên Cổng Pháp luật quốc gia, các cổng/trang thông tin điện tử của TP.HCM và các tỉnh, thành phố, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Ngoài ra, cần triển khai các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp trên các phương tiện báo chí, truyền thông nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của luật và các văn bản thi hành luật.

Nội dung thứ hai là tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành, thời gian thực hiện từ tháng 10/2026.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan biên soạn tài liệu tập huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn chuyên sâu quán triệt nội dung, mục tiêu của luật và các văn bản thi hành luật…

Nội dung thứ ba là rà soát, cập nhật, lập danh mục văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các Ban của HĐND thành phố rà soát, lập danh mục để HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố quy định chi tiết, giao ban hành văn bản cá biệt. Nội dung này cần hoàn thành trong tháng 9/2026 và thường xuyên rà soát, bổ sung.

Nội dung thứ tư là xây dựng các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP.HCM nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt.

Các Sở, ban, ngành được phân công chủ trì xây dựng văn bản chủ động lập kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các Ban của HĐND thành phố ngay từ giai đoạn soạn thảo, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Lộ trình thực hiện đối với từng văn bản được quy định tại danh mục kèm theo kế hoạch của thành phố.

Nội dung thứ năm là rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành có liên quan đến Luật Phát triển đô thị; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

Các đơn vị hoàn thành rà soát gửi Sở Tư pháp trước ngày 15/10/2026. Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND thành phố gửi Bộ Tư pháp trước ngày 30/10/2026 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/11/2026.

Nội dung thứ sáu là định kỳ hằng năm, UBND TP.HCM báo cáo HĐND thành phố, Chính phủ về việc thi hành Luật Phát triển đô thị. Trên cơ sở đó, HĐND thành phố sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành luật. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp được giao chủ trì theo dõi, tổ chức kiểm tra việc tổ chức thi hành luật định kỳ hằng năm hoặc đột xuất.