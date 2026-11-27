Theo quyết định, Cục Hải quan được tổ chức từ trung ương đến địa phương theo mô hình 3 cấp. Ảnh: TL

Về vị trí, chức năng: Cục Hải quan là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan trong phạm vi cả nước.

Cục Hải quan thực hiện 17 nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó, sửa đổi, bổ sung một số điểm quy định sau:

Bổ sung điểm d khoản 1 Điều 2: “d) Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN)”. Xây dựng Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) là nhiệm vụ quốc tế quan trọng của ngành Hải quan. Căn cứ Điều 6 và Điều 7 Nghị định thư thực hiện Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN ký ngày 7/8/2003 tại Phi-líp-pin và các Nghị định thư sửa đổi.

Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 5 Điều 2: “5.d. Tổ chức thực hiện quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan và quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan theo quy định của pháp luật”.

Tại Điều 17 và Điều 17a Luật Hải quan số 11/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/8/2026 quy định: cơ quan Hải quan thực hiện quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan và thực hiện quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Luật Quản lý Thuế số 108/2025/QH15 ban hành ngày 10/12/2025 và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế đã quy định quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro là một trong các nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan quản lý thuế (bao gồm cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế).

Về bộ máy tổ chức, Cục Hải quan được tổ chức từ trung ương đến địa phương theo mô hình 3 cấp. Cụ thể:

Cục Hải quan tại trung ương có 12 đơn vị gồm: Văn phòng, 6 Ban (Ban Pháp chế, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kiểm tra, Ban Tài vụ - Quản trị, Ban Quản lý rủi ro, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan); 5 Chi cục (Chi cục Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục Thuế xuất nhập khẩu, Chi cục Kiểm định hải quan, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Chi cục Kiểm tra sau thông quan).

Theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới, Ban Giám sát quản lý về hải quan tổ chức lại thành Chi cục Giám sát quản lý về hải quan. Ban Nghiệp vụ thuế hải quan tổ chức lại thành Chi cục Thuế xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, Cục Hải quan có 20 Hải quan khu vực. Tên gọi, trụ sở và địa bàn quản lý của Hải quan khu vực quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 3456/QĐ-BTC ngày 26/11/2026.

Các Hải quan khu vực được tổ chức bình quân không quá 8 đơn vị, gồm: Văn phòng, Phòng, Đội nghiệp vụ trên một Hải quan khu vực. Theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới, Chi cục Hải quan khu vực tổ chức lại thành Hải quan khu vực.

Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu thuộc Hải quan khu vựccó số lượng không quá 165 đơn vị và không tổ chức các đơn vị bên trong, làm việc theo chế độ chuyên viên.

Cục Hải quan cho biết, để bộ máy mới đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2027, không để ngắt quãng công việc, không để bỏ trống địa bàn, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hải quan của người dân và doanh nghiệp, Cục đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác pháp chế, công tác nghiệp vụ, công nghệ thông tin và một số công tác liên quan khác.