Sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục hành chính về thủy sản, kiểm ngư

Theo Quyết định, 3 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung được quy định tại Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; kiểm tra tàu cá và giám sát sản lượng thủy sản tại cảng cá; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Các quy định này được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 33/2026/TT-BNNMT ngày 4/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

Bộ NN&MT sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục hành chính về thủy sản. Ảnh: Hồng Thắm.

Ba thủ tục được công bố gồm: ở cấp Trung ương là thủ tục cấp và cấp lại xác nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu thủy sản khai thác (Processing Statement) hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu theo quy định của Ủy ban quốc tế về bảo tồn cá ngừ đại tây dương (re-export ICCAT) hoặc giấy khác có nội dung tương đương theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu hoặc tổ chức nghề cá khu vực.

Ở cấp tỉnh là thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu). Và thủ tục đối với tổ chức quản lý cảng cá được chỉ định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác là cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (theo yêu cầu).