Sửa đổi 6 thủ tục hàng hải, nhiều hồ sơ xử lý trong 2 ngày

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1927/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải.

Sáu thủ tục hành chính hàng hải được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý và mở rộng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến.

Đặc biệt có 6 thủ tục hành chính được điều chỉnh. Các thủ tục này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 77/2026/TT-BXD về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.

Nhiều thủ tục cấp giấy chứng nhận chỉ mất 2 ngày làm việc

Một trong những điểm đáng chú ý là thời hạn giải quyết nhiều thủ tục được quy định ở mức 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với thủ tục cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc các đơn vị được giao giải quyết.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng kiểm tra hồ sơ, rà soát thông tin trong các cơ sở dữ liệu và tiến hành xác thực với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài đã cấp chứng chỉ chuyên môn.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giấy công nhận được cấp; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tương tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện và thuyền viên Việt Nam có chứng chỉ do nước ngoài cấp cũng có thời hạn giải quyết 2 ngày làm việc.

Thủ tục cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận và thủ tục cấp lại các loại giấy tờ chuyên môn cũng áp dụng thời hạn này.

Các loại giấy chứng nhận được cấp đồng thời dưới dạng điện tử và bản giấy. Bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy. Người dân, doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, thay vì phải trực tiếp đến cơ quan giải quyết.

Đối với hồ sơ gửi qua bưu chính hoặc dịch vụ công trực tuyến nhưng chưa đầy đủ, cơ quan tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản chậm nhất 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Quy định này giúp người nộp hồ sơ chủ động bổ sung, hoàn thiện giấy tờ, hạn chế tình trạng phải chờ đợi mà không rõ nguyên nhân.

Siết điều kiện chuyên môn, làm rõ quy trình đào tạo và cấp chứng chỉ

Bên cạnh rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, các quy định mới cũng làm rõ điều kiện chuyên môn đối với từng chức danh thuyền viên.

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Đối với trường hợp đề nghị công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do nước ngoài cấp, thuyền viên phải đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe, độ tuổi lao động, có chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam thỏa thuận công nhận cấp và có tối thiểu 36 tháng đi biển.

Với các chức danh thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, yêu cầu về thời gian đi biển hoặc thực tập cũng được quy định cụ thể.

Chẳng hạn, thủy thủ trực ca OS phải có tối thiểu 6 tháng đi biển hoặc thực tập 2 tháng theo chương trình huấn luyện.

Đối với thủy thủ trực ca AB, người đề nghị phải có ít nhất 18 tháng đảm nhiệm chức danh OS hoặc thực tập 12 tháng theo chương trình quy định.

Một nội dung khác là quy định về cấp lại giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn được xem xét cấp lại trong trường hợp bị mất, hư hỏng, thay đổi thông tin cá nhân hoặc hết, sắp hết hạn.

Với giấy chứng nhận đã hết hạn không quá 5 năm hoặc sắp hết hạn dưới 1 năm, thuyền viên phải đáp ứng điều kiện về thời gian đảm nhiệm công việc theo chức danh.

Riêng thủ tục mở khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sĩ quan, thuyền trưởng, máy trưởng được quy định theo quy trình nhiều bước.

Chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phải ban hành quyết định tổ chức khóa bồi dưỡng hoặc kỳ thi.

Sau khi kết thúc kỳ thi, Hội đồng thi có 1 ngày làm việc để tổng hợp, báo cáo kết quả; Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có 4 ngày làm việc để công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận.