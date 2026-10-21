Sửa đổi 6 luật về y tế: Tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng cường bảo vệ sức khỏe nhân dân

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Nguồn: Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay mục đích ban hành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật thuộc lĩnh vực y tế nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đơn giản hóa, bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh, đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Quan điểm xây dựng luật là bảo đảm tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật; tăng cường cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, dự thảo Luật đã xử lý các nội dung đã thực hiện việc phân định thẩm quyền khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; xử lý các nội dung sửa đổi để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, bãi bỏ các quy định liên quan ngành nghề kinh doanh dịch vụ chăm sóc trẻ em để phù hợp với Luật Đầu tư 2025 đã được Quốc hội thông qua.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược: Dự thảo Luật sửa đổi để đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, bao gồm: thực hiện việc đơn giản hóa các điều kiện để thuốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các giấy tờ có thể khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia và đơn giản hóa thủ tục hành chính công khai hồ sơ công bố, công bố lại giá bán buôn thuốc dự kiến.

Về các nội dung sửa đổi để đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, dự thảo Luật bãi bỏ các quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh dịch vụ chăm sóc trẻ em do ngành nghề này đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP: mang tính chất "tiền kiểm" và không được quy định tại Luật Đầu tư (Luật Đầu tư năm 2020 chỉ quy định ngành nghề kinh doanh dịch vụ chăm sóc trẻ em là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và không quy định dịch vụ bảo vệ trẻ em là ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh - Nguồn: Quốc hội

Trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của dự án. Nội dung dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế. Hồ sơ dự án Luật cơ bản bảo đảm theo quy định.

Ủy ban đề nghị rà soát kỹ việc bãi bỏ Điều 56 và Điều 57, sửa đổi Điều 58 và Điều 59 Luật Trẻ em, quy định chặt chẽ tại văn bản quy định chi tiết. Tiếp tục rà soát nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Đề nghị Chính phủ quan tâm các giải pháp để không làm suy giảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi khi bãi bỏ biện pháp tiền kiểm.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành việc sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 110 về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhằm áp dụng thống nhất giá đối với các cấp chuyên môn kỹ thuật, đồng thời sửa đổi khoản 7 Điều 110 để đồng bộ với việc sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 110. Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì vẫn được thanh toán phần chi phí theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo pháp luật về bảo hiểm y tế.

Các Đại biểu tham dự Phiên họp - Nguồn: Quốc hội

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành với nội dung sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp xác nhận nội dung quảng cáo thuốc. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu giải pháp để kiểm soát tình trạng hồ sơ xác nhận quảng cáo thuốc không được chấp thuận tại địa phương này nhưng tiếp tục đề nghị xác nhận tại địa phương khác; Làm rõ mục tiêu sớm hoàn thành việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về dược bảo đảm kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ dữ liệu, trong đó có dữ liệu về giá.

Đối với Luật Bảo hiểm y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; tên gọi của các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh.