Phiên biểu quyết diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Theo Thông cáo báo chí số 27 của Kỳ họp, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 473 đại biểu tán thành, bằng 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội.

Trước khi biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật. Bộ trưởng cho biết, trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và cử tri, Chính phủ đã hoàn thiện dự án luật.

Luật gồm 8 điều, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027; riêng khoản 12 Điều 4 có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Mục tiêu của lần sửa đổi là tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bộ Y tế đã thông tin chi tiết về những nội dung sửa đổi. Các nội dung này có thể chia thành sáu nhóm chính: sắp xếp tổ chức bộ máy, cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục, định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, quản lý thiết bị y tế, quản lý giá thuốc và bảo hiểm y tế.

Đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Nhóm nội dung đầu tiên nhằm bảo đảm các luật trong lĩnh vực y tế phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khi cấp huyện không còn, nhiều thẩm quyền trước đây giao cho cấp này cần được xác định lại chủ thể thực hiện.

Theo đó, luật chuyển một số thẩm quyền từ cấp huyện lên cấp tỉnh hoặc xuống cấp xã, tùy theo tính chất của từng nhiệm vụ. Đồng thời, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị được cập nhật thống nhất trong cả sáu luật.

Việc điều chỉnh này có ý nghĩa thực tiễn đối với các nhóm đối tượng mà sáu luật hướng tới, như trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi. Đây là những người thường xuyên cần đến các dịch vụ trợ giúp, chăm sóc và bảo vệ tại địa phương. Khi thẩm quyền được xác định rõ ràng, việc giải quyết hồ sơ và cung cấp dịch vụ cho họ sẽ thuận lợi hơn.

Trong quá trình thẩm tra, cơ quan của Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục rà soát nội dung sửa đổi Luật Người khuyết tật và Luật Người cao tuổi để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Các nhóm đối tượng y tế mà Luật sửa đổi hướng tới: trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh, tăng quản lý sau cấp phép

Nội dung cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính được thể hiện ở nhiều luật. Đi kèm với việc giảm thủ tục trước khi cấp phép là các quy định tăng cường quản lý trong quá trình hoạt động.

Đối với Luật Trẻ em và Luật Người khuyết tật, luật cắt giảm điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và điều kiện hoạt động của cơ sở chăm sóc người khuyết tật. Thay vào đó, các cơ sở bắt buộc phải áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn chuyên môn, và có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động khi vi phạm.

Tiếp thu ý kiến đại biểu về việc kiểm soát chất lượng dịch vụ bảo vệ trẻ em, luật bổ sung quy định về người đại diện theo pháp luật của cơ sở. Khi cơ sở bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động, cơ quan có thẩm quyền phải bảo đảm an toàn cho trẻ em và việc chăm sóc, hỗ trợ các em được tiếp tục.

Đối với Luật Dược, hồ sơ cấp phép sinh phẩm được lược bớt các giấy tờ không cần thiết. Theo Bộ Y tế, quy định này giúp người bệnh tiếp cận sớm hơn các thuốc mà trong nước chưa sản xuất được, đặc biệt là thuốc điều trị ung thư, thiếu máu, viêm gan B và C mạn tính, bệnh máu khó đông di truyền và bệnh tự miễn mạn tính.

Luật cũng quy định nguyên tắc dùng chung dữ liệu: những giấy tờ mà cơ quan quản lý có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia thì tổ chức, cá nhân không phải nộp lại. Quy định này giảm chi phí tuân thủ và thời gian chuẩn bị hồ sơ cho doanh nghiệp.

Với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, luật bỏ giới hạn về các hình thức tổ chức cố định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Giấy phép hoạt động được cấp căn cứ vào năng lực thực tế của cơ sở. Cách tiếp cận này tạo điều kiện cho khu vực y tế tư nhân phát triển các mô hình phù hợp với nhu cầu của người dân.

Đổi mới cách định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Luật phân biệt rõ hai nhóm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh với cơ chế định giá khác nhau.

Với dịch vụ không theo yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá chung theo từng cấp chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc trung ương. Cách làm này thay cho việc phê duyệt giá riêng cho từng cơ sở như trước đây.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh vẫn quyết định giá dịch vụ cho các cơ sở công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương, nhưng không vượt mức do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Trong thời gian chưa có mức giá mới, giá hiện hành được giữ nguyên, bảo đảm hoạt động của các cơ sở không bị gián đoạn.

Cơ sở y tế có trách nhiệm kê khai, niêm yết và công khai giá để người bệnh biết trước khi lựa chọn dịch vụ.

Với dịch vụ theo yêu cầu, cơ sở công lập được tự quyết định giá trên cơ sở các yếu tố hình thành giá. Cơ sở có trách nhiệm kê khai, niêm yết và công khai giá để người bệnh biết trước khi lựa chọn dịch vụ.

Quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp này được quy định cụ thể. Khi lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu, người bệnh vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi được hưởng, theo mức hưởng và điều kiện hiện hành. Người bệnh chi trả phần chênh lệch, và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thông báo trước khoản này.

Quy định trên vừa trao quyền tự chủ cho cơ sở công lập, vừa giúp người bệnh chủ động về chi phí trước khi quyết định.

Quản lý thiết bị y tế theo toàn bộ vòng đời sản phẩm

Đối với thiết bị y tế, luật chuyển từ quản lý theo từng công đoạn riêng lẻ sang quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng. Phạm vi quản lý trải dài từ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh, sử dụng cho đến thu hồi và hủy bỏ.

Cách phân loại thiết bị y tế theo bốn mức độ rủi ro A, B, C và D tiếp tục được giữ nguyên. Điều này giúp doanh nghiệp và cơ quan quản lý duy trì sự ổn định trong việc thực hiện các thủ tục liên quan.

Về giá, doanh nghiệp được tự quyết định giá bán thiết bị y tế. Tuy nhiên, với thiết bị thuộc danh mục phải kê khai, doanh nghiệp phải lập và lưu hồ sơ quản lý giá. Khi giá thay đổi vượt biên độ do Chính phủ quy định, doanh nghiệp phải cập nhật trên hệ thống dữ liệu.

Luật cũng tạo cơ sở pháp lý để liên thông dữ liệu về thiết bị y tế giữa các cơ quan y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và BHYT

Thông tin về giá phải gắn với tính năng kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Quy định này giúp cơ sở y tế có căn cứ so sánh giữa các sản phẩm có cùng tính năng khi mua sắm.

Luật cũng tạo cơ sở pháp lý để liên thông dữ liệu về thiết bị y tế giữa các cơ quan y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và bảo hiểm y tế. Việc liên thông này được thực hiện chậm nhất từ ngày 1/12/2028. Khi dữ liệu được kết nối, cơ quan quản lý có thể theo dõi giá nhập khẩu, giá kê khai và giá trúng thầu của cùng một sản phẩm, qua đó hạn chế tình trạng nâng giá thiết bị y tế.

Minh bạch giá thuốc, hạn chế mua bán lòng vòng

Luật bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường quản lý giá thuốc và hạn chế tình trạng thuốc qua nhiều khâu trung gian trước khi đến tay người bệnh.

Trước hết, luật xác định rõ thời điểm công bố giá bán buôn dự kiến. Việc công bố chỉ được thực hiện sau khi thuốc đã được sản xuất hoặc nhập khẩu và trước khi lô thuốc đầu tiên được bán ra. Quy định này nhằm chấm dứt việc công bố giá cho những loại thuốc chưa thực sự có trên thị trường.

Luật bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường quản lý giá thuốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ ban hành phương pháp để doanh nghiệp xác định giá dự kiến căn cứ các yếu tố hình thành giá. Doanh nghiệp vẫn tự quyết định giá, nhưng phải giải trình các chi phí cấu thành.

Bên cạnh đó, thời gian công khai thông tin được rút ngắn. Bộ Y tế công khai giá dự kiến ngay sau khi doanh nghiệp hoàn thành nộp hồ sơ công bố, thay vì trong thời hạn 07 ngày như quy định trước đây.

Cùng với các quy định về giá, luật đặt yêu cầu đầu tư hạ tầng số và liên thông dữ liệu trong lĩnh vực dược. Hệ thống này cho phép theo dõi các giao dịch mua bán thuốc giữa các khâu trong chuỗi cung ứng. Người dân cũng có thể tra cứu, so sánh giá thuốc tại từng điểm bán trước khi mua.

Bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế không gián đoạn

Các nội dung sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế hướng tới việc bảo đảm quyền lợi ổn định cho người tham gia trong bối cảnh bộ máy và mạng lưới cơ sở y tế đang được sắp xếp lại.

Luật điều chỉnh các quy định liên quan cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi tên gọi, quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế vẫn được bảo đảm liên tục.

Một điểm mới được nhiều người quan tâm là việc mở rộng thanh toán tiền giường lưu theo dõi. Quyền lợi này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước đủ điều kiện, nhằm bảo đảm người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi đồng nhất giữa các cơ sở.

Trước thời điểm luật có hiệu lực, các cơ quan chức năng cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện thi hành. Nhiều nội dung của luật giao Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết, như biên độ thay đổi giá thiết bị y tế, phương pháp xác định giá thuốc dự kiến hay mức giá chung của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Việc ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn sẽ quyết định hiệu quả thực thi của luật. Cùng với đó, hạ tầng dữ liệu về thuốc và thiết bị y tế cần được xây dựng theo đúng lộ trình đã đề ra.

Từ việc giảm giấy tờ cho doanh nghiệp, công khai giá thuốc đến việc giữ ổn định quyền lợi bảo hiểm y tế, các nội dung sửa đổi lần này đều liên quan trực tiếp đến người dân. Khi được triển khai đồng bộ, luật sẽ góp phần tạo môi trường pháp lý rõ ràng hơn cho lĩnh vực y tế và bảo đảm tốt hơn quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân.