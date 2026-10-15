Sửa chữa, nâng cấp nhiều tuyến đường nội ô Đà Lạt đón Festival hoa

Đơn vị thi công huy động thiết bị cào bỏ mặt đường cũ, gia cố thêm để thảm lớp nhựa mới do khu vực này xuống cấp nặng dù đã nhiều lần được dặm vá.

Theo ghi nhận ngày 15/10, tại nút giao đường Nguyễn Tử Lực - Trần Quốc Toản (gần hồ lắng số 1, cạnh hồ Xuân Hương) đang được đơn vị thi công tăng tốc sửa chữa. Thiết bị cơ giới khẩn trương cào bỏ lớp mặt đường nhựa đã bị lún, nứt, hư hỏng. Sau đó gia cố thêm lớp đá dăm, lu lèn để chuẩn bị thảm thêm lớp nhựa đường, hoàn thiện bề mặt.

Tại ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - Sương Nguyệt Ánh - Yersin (phường Lâm Viên - Đà Lạt) hiện cũng đang được thi công mở rộng nút giao và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, dự kiến hoàn thành trước tháng 12/2026.

Một đoạn đường Trần Đại Nghĩa được UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt triển khai nâng cấp, dự kiến hoàn thành đầu tháng 12/2026, kịp đưa vào sử dụng trước thềm Festival hoa Đà Lạt năm 2026.

Tương tự, trên các tuyến đường Trần Đại Nghĩa, Tô Hiệu, Lê Thị Hồng Gấm, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Hoa Thám, Vạn Kiếp, Lê Văn Tám… cũng được đơn vị chuyên môn triển khai nâng cấp hệ thống mương thoát nước, làm mới mặt đường hoặc dặm vá các vị trí xuống cấp, xuất hiện ổ gà nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Việc thi công đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, nhằm hoàn thiện các công trình vào đầu tháng 12 tới.

Được biết, nguồn kinh phí nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường nêu trên được cân đối từ ngân sách của địa phương với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân, du khách, đặc biệt trong giai đoạn tỉnh Lâm Đồng đang chuẩn bị tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, dự kiến khai mạc vào tháng 12 tới.

Nút giao đường Nguyên Tử Lực - Trần Quốc Toản (đoạn gần hồ lắng số 1 sát bên hồ Xuân Hương – Đà Lạt) được triển khai thi công, nâng cấp.

Trước đó, nhiều người dân, du khách đã phản ánh nhiều tuyến đường nội ô Đà Lạt, thuộc một số phường như Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt, Cam Ly – Đà Lạt bị xuống cấp trầm trọng. Trong đó có nhiều tuyến đường dẫn vào trường học, bệnh viện, chợ, khu dân cư đông đúc… đã gây khó khăn, nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện, nhất là vào các dịp cuối tuần, kỳ nghỉ lễ đông đúc.