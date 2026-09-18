Sửa chữa loạt tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua Đồng Tháp

Ngày 18/9, Sở Xây dựng Đồng Tháp cho biết, nhiều đoạn tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh sắp được đồng loạt sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa năm nay.

Thi công một tuyến đường trên địa bàn xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp.

Việc sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn được đề xuất ưu tiên các đoạn, tuyến mức độ hư hỏng, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mật độ phương tiện lưu thông cao.

Theo kế hoạch trong tháng 10/2026 triển khai thi công duy tu, sửa chữa quốc lộ 30 (QL30), gồm đoạn tránh Hồng Ngự, đường dẫn xuống ĐT842 và đoạn Km 106+080 - Km 107+640.

Các đoạn còn lại trên QL30, QL50, QL54 và QL80 tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Sắp tới sẽ khởi công sửa chữa các tuyến ĐT865 (đoạn từ Km0 - Km24), ĐT.844 (đoạn từ xã Trường Xuân đến xã Tràm Chim) và ĐT848, phường Sa Đéc.

Dự kiến trong quý IV/2026, sẽ tiếp tục triển khai thi công các công trình trên ĐT861, ĐT867, ĐT868, ĐT877, ĐT879 và ĐT878B…

Theo đánh giá của Sở Xây dựng các hạng mục thi công sửa chữa chủ yếu là láng nhựa mặt đường, lắp đặt bổ sung hệ thống thoát nước tại các khu vực thường xuyên đọng nước.

Trong khi đó các yếu tố khí hậu môi trường, thời tiết cực đoan tác động mạnh đến tình trạng khai thác công trình giao thông. Hơn nữa trên địa bàn tỉnh hàng năm triều cường gây ngập úng, là một trong những nguyên nhân phá hoại kết cấu trong năm qua cũng phải được kể đến.

Tuy nhiên hiện nay nhu cầu duy tu, sửa chữa rất lớn so với nhu cầu thực tế, nguồn vốn bảo trì còn hạn chế chưa thể xử lý hết tất cả các vị trí hư hỏng.

Ngoài ra nhu cầu vật liệu xây dựng chủ yếu trong thời gian qua như: đá, nhựa chịu sự tác động rất lớn từ yếu tố giá cũng như nguồn cung dẫn đến tác động rất lớn đến tiến độ thi công và quy mô sửa chữa.

Sở đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát hiện trạng các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý. Qua đó xác định mức ưu tiên sửa chữa,bảo đảm an toàn choviệc đi lại của người dân cũng như lưu thông hàng hóa liên vùng được thông suốt.

Cuối năm 2025, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có quyết định về việc điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn các công trình duy tu, sửa chữa đường bộ, đường thủy năm 2025 để đảm bảo an toàn giao thông. Tổng kinh phí thực hiện các hạng mục duy tu, sửa chữa trong năm 2025 hơn 242 tỷ đồng. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với các công trình đã được phê duyệt, bảo đảm tổ chức triển khai trong đúng phạm vi dự toán.