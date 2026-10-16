Sửa chữa hư hỏng cục bộ trên cầu vượt đường sắt QL7A ở Nghệ An

Chiều 15/10, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Hoàng Quốc Trường, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng Nghệ An) cho biết: Ban đang giao phòng phụ trách kiểm tra, làm rõ những hư hỏng trên mặt cầu vượt đường sắt QL7A.

Vệt nứt chân chim khá lớn trên mặt cầu vượt đường sắt, phần đường dành cho xe lưu thông hướng Tây - Đông.

Theo ông Trường, đoạn đường này nằm trong Dự án cải tạo nâng cấp QL7A đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An, vừa mới được bàn giao chưa lâu.

“Công trình vừa mới được bàn giao, đang nằm trong thời gian bảo hành nên mọi trách nhiệm và sửa chữa đều thuộc về nhà thầu thi công”, ông Trường cho biết thêm.

Trước đó, trong các ngày 5/10 và 12/10, PV Báo Xây dựng có mặt trên tuyến QL7A và ghi nhận lưu lượng người và phương tiện rất lớn.

Tuy nhiên, hiện mặt cầu vượt đường sắt, đoạn từ Km2+100 - Km2+700, QL7A (thuộc địa bàn xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã xuất hiện nhiều vết hư hỏng.

Cụ thể, tại các vị trí Km2+400, Km2+550 và Km2+700 ở phần đường dành cho xe lưu thông từ Tây xuống Đông có các vệt nứt chân chim khá to và dài.

Một vị trí nứt khác cũng ở trên mặt cầu vượt đường sắt, QL7A.

Ngay bên cạnh đó và tại nhiều vị trí khác trên mặt cầu cũng vừa được sửa chữa, thảm lại. Dấu vết bê tông nhựa mới được thảm lại còn in rõ trên bề mặt.

Cũng ở phần đường này, tại Km1+700, đường dẫn đầu cầu cũng có vết nứt chân chim khá lớn, có thể nhìn rõ bằng mắt thường.

Cách đó không xa, cùng ở phần đường lưu thông hướng Tây - Đông, mặt Cầu Đậu Km3+700 cũng xuất hiện một ổ gà.

Anh Nguyễn Đình Phượng (45 tuổi, trú ở xóm Mai Thành, xã Diễn Châu) cho biết: Đoạn cầu vượt đường sắt dự án QL7A hoàn thành vào năm ngoái 2025.

Đường dẫn đầu cầu vượt đường sắt cũng đã có vết nứt chân chim khá lớn.

"Thế nhưng đúng là hiện tại trên cầu và hai bên đã có nhiều vết hư hỏng. Nhiều vị trí đã được vá nhưng có những vị trí chưa được sửa chữa, khắc phục" - anh Phượng nói.

Anh Trần Văn Toàn (46 tuổi, ở xóm Nam Đình, xã Diễn Châu) cho biết thêm: "QL7A đoạn từ nút giao cao tốc xuống đến QL1A lâu nay có lưu lượng phương tiện rất lớn.

Mặt đường, mặt cầu có những hư hỏng thì chắc chắn ảnh hưởng đến an toàn cho người và xe lưu thông. Đặc biệt là vào ban đêm, bởi hiện trên cầu chưa có điện chiếu sáng.

Rất mong cơ quan chức năng sửa chữa triệt để để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện".

Các vị trí hư hỏng trên mặt cầu vượt đường sắt đã được vá.

Ông Hoàng Văn Châu, Giám đốc điều hành Dự án cải tạo nâng cấp QL7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, Ban QLDA 4 (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam), đại diện chủ đầu tư cho biết: Dự án được bàn giao cho địa phương chính thức đưa vào khai thác từ ngày 25/5/2026 và được bảo hành 2 năm.

Trong quá trình khai thác và bảo hành, nếu có phát sinh hư hỏng, Ban đã có văn bản gửi các nhà thầu khắc phục, sửa chữa ngay khi thời tiết thuận lợi.

“Công trình từ khi làm xong đến khi bàn giao cũng đã 3 - 4 năm nên cục bộ hư hỏng một số vị trí là điều khó tránh khỏi. Ban đã cho các nhà thầu xử lý, sửa chữa”, ông Châu cho biết thêm.

Dự án cải tạo nâng cấp QL7A đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An, được khởi công vào tháng 9/2022 với tổng mức đầu tư là hơn 1.300 tỷ đồng.

Tổng chiều dài dự án là 27,5km, được chia làm 3 gói thầu xây dựng, tổng giá trị 714,7 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2024. Riêng đoạn từ Km0 - Km5 (ngã tư Diễn Châu lên nút giao cao tốc) phải hoàn thành trong năm 2023. Thế nhưng, vướng mắc mặt bằng khiến dự án không thể về đích theo thời gian được phê duyệt.

Sau đó, nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An đã tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Đến khoảng tháng 1/2026, dự án hoàn thành.

Cầu vượt đường sắt tại Km2+415, thuộc gói thầu XD02, có tổng giá trị xây lắp 154 tỷ đồng. Cầu có chiều dài phần chính 318,3m, đường dẫn hai đầu cầu dài 481,7m. Kết cấu cầu gồm 8 nhịp dầm SuperT, bề rộng 21,5m, chia thành hai đơn nguyên.

Nhà thầu thi công là liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cầu đường - CTCP và Công ty CP 484.

Cầu được thông xe kỹ thuật vào ngày 19/5/2025.