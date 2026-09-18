Sửa chữa, gia cố hồ chứa trọng yếu trước cao điểm mưa lũ

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, qua kiểm tra an toàn hơn 30 hồ chứa thủy lợi, nhiều công trình đã có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa lớn, lũ bất thường.

Hồ chứa nước Ia Mlah (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai).

Kiểm tra thực tế tại Hồ chứa nước Ia Mlah (xã Phú Túc), một trong những hồ chứa có dung tích lớn tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, sau 10 năm vận hành, nhiều hạng mục của công trình đã có dấu hiệu xuống cấp. Do đó, việc sửa chữa, gia cố công trình đã được đơn vị quản lý ưu tiên triển khai ngay từ giai đoạn giữa năm nhằm đảm bảo an toàn công trình trước khi mùa mưa lũ đến.

Theo ông Nguyễn Xuân Sang, Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Krông Pa, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, tính đến cuối tháng 8/2026, dung tích tích trữ của hồ cao hơn 13 triệu m3 so với cùng kỳ năm 2025, do đó, đơn vị đã sửa chữa thường xuyên các thiết bị cơ khí của tràn, thay các gioăng thủy lực để đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa lũ. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trên địa bàn để thông tin kịp thời về tình hình nguồn nước và thực hiện đúng công tác quan trắc, phục vụ điều tiết liên hồ.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai hiện quản lý 18 hồ chứa lớn và vừa, 28 đập dâng, 4 trạm bơm phục vụ tưới tiêu cho hơn 43.000 ha cây trồng và phòng lũ vùng hạ du. Tuy nhiên, phần lớn các công trình được đưa vào sử dụng đã hơn 20 năm và có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp cần được kịp thời nâng cấp. Thêm vào đó, hiện các hồ chứa do công ty quản lý đã tích hơn 442 triệu m3 nước, đạt gần 77% dung tích thiết kế; trong đó có 8 hồ đạt trên 85% dung tích thiết kế và qua tràn tự do. Do đó, để ứng phó với diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trạng từng công trình, xác định các hạng mục hư hỏng cần sửa chữa, gia cố.

Hồ chứa nước Ia Mlah (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai).

Ông Phan Phước Thiên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cho biết: Trước mùa mưa lũ 2026, đơn vị đã chủ động phối hợp với Chi Cục Thủy lợi kiểm tra an toàn các công trình để chuẩn bị thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong giai đoạn mưa lũ thất thường hiện nay. Cụ thể, ngay từ đầu tháng 4, Công ty đã xây dựng phương án các kịch bản xảy ra, trang bị đầy đủ các vật tư, thiết bị phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; duy trì lịch trực 24/24 khi cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tối đa trong quản lý, vận hành các hồ chứa trong cao điểm mùa mưa lũ. Ngoài ra, Công ty cũng đã sử dụng nguồn kinh phí 10 tỷ đồng được tỉnh cấp để sửa chữa các hồ bị hư hỏng, xuống cấp như: Ia Mláh, Ayun Hạ, Ia Hrung…

Các phương án bảo vệ công trình, nhất là phương án ứng phó với những tình huống khẩn cấp không chỉ phụ thuộc vào chất lượng công trình mà còn liên quan trực tiếp đến năng lực quản lý, vận hành của các đơn vị được giao quản lý. Do đó, để đảm bảo an toàn các công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ năm nay, tỉnh Gia Lai đang chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng tại những hồ chứa trọng yếu để kịp thời khắc phục, sửa chữa, gia cố, sẵn sàng ứng phó với thiên tai.