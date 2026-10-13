Sửa chữa, duy tu nhiều hạng mục phục vụ tích nước hồ Tả Trạch

Một góc hồ Tả Trạch

Ông Nguyễn Quý An, Phó Giám đốc Chi nhánh Tả Trạch (Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tả Trạch) cho biết, công tác kiểm tra và đánh giá an toàn công trình trước mùa mưa lũ năm 2026 đã được Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thực hiện khảo sát thực tế hiện trường.

Kết quả đánh giá cho thấy toàn bộ các hạng mục chính bao gồm: đập chính, 4 đập phụ, tràn xả lũ, tuynel lấy nước, cùng hệ thống thiết bị cơ khí và thiết bị vận hành đều hoạt động ổn định, thuận lợi và đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, khu vực lòng hồ cũng được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác vận hành, đơn vị quản lý đã hoàn thành hàng loạt hạng mục sửa chữa, duy tu bảo dưỡng quan trọng. Cụ thể, việc xử lý kỹ thuật cống số 1, cống số 3 và hệ thống hàng rào bảo vệ công trình đã hoàn tất; các cống số 2 và số 4 sẽ được triển khai ở giai đoạn tiếp theo. Công tác thay mới 5 tủ điện cửa vận hành cống xả sâu cùng các hạng mục duy tu bảo dưỡng định kỳ khác đã được hoàn thành đồng bộ.

Nhằm đảm bảo công tác tích nước diễn ra an toàn, hiệu quả, Bộ Nông nghiệp &Môi trường (NN&MT) giao Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi và giám sát quá trình vận hành, đồng thời phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Đơn vị quản lý trực tiếp là Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch có nhiệm vụ căn cứ vào bản tin dự báo, số liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng cùng tình hình thực tế để điều tiết hồ chứa, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước vừa bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du ...