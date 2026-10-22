Sửa chữa cầu Thăng Long, thi công ban đêm để giảm ùn tắc

Đường dẫn lên cầu Thăng Long ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm những ngày vừa qua. Ảnh chụp lúc 17 giờ ngày 21/10.

Trước tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực cầu Thăng Long do lưu lượng phương tiện tăng cao, cùng với việc thu hẹp mặt đường phục vụ thi công trạm cân tải trọng, thành phố Hà Nội triển khai sửa chữa mặt cầu từ ngày 22/10 đến 15/12. Với phương án thi công cuốn chiếu vào ban đêm, kết hợp phân luồng từ xa và tăng cường lực lượng điều tiết giao thông, các đơn vị chức năng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ công trình, đồng thời hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Áp lực giao thông tại cửa ngõ phía bắc Thủ đô

Những ngày gần đây, giao thông trên cầu Thăng Long và các tuyến đường dẫn thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng, nhất là trong các khung giờ cao điểm. Hàng dài xe tải, ô-tô nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp. Có thời điểm, dòng phương tiện trên đường Võ Văn Kiệt ùn tắc kéo dài nhiều ki-lô-mét, từ khu vực nút giao Quốc lộ 5 đến chân cầu.

Các xe di chuyển chậm chạp lên tới hàng giờ khi qua cầu Thăng Long.

Nguyên nhân chủ yếu là lưu lượng phương tiện qua khu vực lớn, trong khi mặt đường bị thu hẹp do rào chắn phục vụ thi công trạm cân tải trọng ở phía bắc cầu Thăng Long. Không gian lưu thông bị hạn chế khiến phương tiện dồn ứ tại hai đầu cầu, gây áp lực lớn lên hệ thống giao thông khu vực.

Trực tiếp chịu ảnh hưởng từ tình trạng này, anh Trần Minh Trí, sinh sống tại xã Kim Anh, Hà Nội, cho biết việc ùn tắc kéo dài tác động đáng kể đến công việc và thời gian đi lại hằng ngày của gia đình.

“Lần nào qua khu vực này vào giờ cao điểm cũng mất từ 2 đến 3 giờ. Riêng việc nhích từng chút một trên đường đã ngốn hết cả ngày”, anh Minh Trí chia sẻ.

Công nhân Công ty cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tham gia hướng dẫn phân luồng phương tiện nhằm giảm ùn tắc đoạn qua cầu Thăng Long.

Trong khi đó, theo chị Nguyễn Thị Hoài Thư, công nhân Công ty cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội, trực tiếp làm nhiệm vụ tại đầu cầu Thăng Long, khu vực trước cửa Khu đô thị Ciputra, tình hình giao thông trong ca trực từ 14 giờ đến 22 giờ tương đối ổn định. Ùn tắc thường tập trung vào đầu giờ sáng, khi lượng người và phương tiện ra vào thành phố tăng cao.

Chị Thư cũng cho rằng, một số người dân chưa nắm rõ thông báo phân luồng giao thông của Sở Xây dựng Hà Nội, dẫn đến việc chưa chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường thông tin, hướng dẫn giao thông, giúp người dân tiếp cận kịp thời phương án tổ chức giao thông trong thời gian thi công.

Thi công cuốn chiếu ban đêm, bảo đảm an toàn ban ngày

Trước tình trạng ùn tắc kéo dài trên cầu Thăng Long nhiều ngày nay vào giờ cao điểm, Sở Xây dựng Hà Nội quyết định từ ngày 22/10 đến 15/12, thành phố tổ chức phân luồng giao thông phục vụ sửa chữa cầu Thăng Long. Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại ban ngày, việc rào chắn và thi công mặt cầu được thực hiện trong khung giờ từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Đợt sửa chữa tập trung vào hai hạng mục chính: thay thế, sửa chữa khe co giãn phía bắc cầu và cào bóc, thảm lại bê-tông nhựa mặt cầu.

Phương án thi công được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu từng bên. Các đơn vị thi công rào chắn một nửa mặt đường theo từng chiều lưu thông, đồng thời tổ chức cho phương tiện đi qua phần đường còn lại. Vị trí rào chắn được ưu tiên bố trí tại làn đường cùng chiều với khu vực đang thi công trạm cân tải trọng. Sau khi hoàn thành hạng mục, rào chắn mới được chuyển sang phần đường đối diện.

Nhất là, yêu cầu hoàn trả mặt bằng trước giờ cao điểm buổi sáng được đặt ra nhằm bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn cho các phương tiện. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị thi công thu dọn công trường, bảo đảm mặt đường thông thoáng trước 5 giờ hằng ngày. Đối với những vị trí khe co giãn chưa thể hoàn thiện trong đêm, đơn vị thi công phải sử dụng tấm thép chịu lực và cố định chắc chắn.

Cùng với đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm lắp đặt hệ thống biển cảnh báo từ xa tại các vị trí cách công trường 500m, 100m và 50m; bố trí đầy đủ đèn chiếu sáng, cọc tiêu, chóp nón phản quang và nhân lực điều tiết giao thông suốt quá trình thi công.

Việc tổ chức thi công vào ban đêm, kết hợp rào chắn theo từng giai đoạn và yêu cầu hoàn trả mặt bằng trước 5 giờ sáng là những giải pháp nhằm vừa bảo đảm tiến độ sửa chữa, vừa duy trì khả năng lưu thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Phối hợp điều tiết giao thông, chủ động phân luồng từ xa

Việc điều chỉnh lại múi giờ thi công sang ban đêm được kỳ vọng giảm ùn tắc cục bộ đoạn đường qua cầu Thăng Long.

Bên cạnh phương án thi công, việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng được xác định là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc tại hai đầu cầu và các tuyến đường dẫn.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Đàm Quang Bảo, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội, cho biết đơn vị đã bố trí cán bộ chốt trực, phối hợp điều tiết giao thông 24/24 giờ. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện qua khu vực quá lớn, tình trạng ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm vẫn khó tránh khỏi.

Để giảm áp lực cho tuyến đường, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố được giao rà soát, điều chỉnh tạm thời các điểm dừng đón, trả khách xe buýt bị ảnh hưởng; đồng thời thông báo kịp thời phương án tổ chức giao thông đến các đơn vị vận hành.

Trong thời gian sửa chữa, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương lân cận, gồm Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc, tăng cường chốt trực, tổ chức phân luồng từ xa và xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định, gây cản trở giao thông tại hai đầu cầu.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người dân khi lưu thông qua cầu Thăng Long cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian công trình được triển khai.

Việc sửa chữa cầu Thăng Long trong điều kiện lưu lượng phương tiện lớn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa tổ chức thi công, điều tiết giao thông và thông tin hướng dẫn người dân. Cùng với nỗ lực của các đơn vị chức năng, ý thức chấp hành quy định và sự chủ động lựa chọn lộ trình của người tham gia giao thông sẽ góp phần hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn suốt thời gian thi công công trình.