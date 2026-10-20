Sửa chữa cầu Thăng Long, phương tiện di chuyển thế nào?

Các hạng mục sửa chữa cầu Thăng Long gồm khe co giãn phía Bắc cầu và thảm bê tông nhựa mặt cầu. Việc thi công được thực hiện từ 22h đến 5h hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại.

Sửa chữa khe co giãn phía Bắc cầu Thăng Long và thảm bê tông nhựa mặt cầu.

Đơn vị thực hiện rào chắn một nửa mặt đường mỗi chiều, tổ chức cho phương tiện lưu thông qua phần đường còn lại.

Sau khi hoàn thành một bên và bảo đảm an toàn, rào chắn sẽ được chuyển sang nửa mặt đường còn lại để tiếp tục thi công.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ biển báo từ xa tại các vị trí cách khu vực thi công 500m, 100m và 50m; lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm, đặc biệt tại khu vực ra vào công trường.

Lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông phải được bố trí tại các điểm cần thiết để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Tại vị trí khe co giãn, đơn vị thi công phải sử dụng tấm thép đậy khe, hoàn trả mặt đường trước 5h sáng.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm duy trì hệ thống biển báo, rào chắn và đèn cảnh báo trong suốt quá trình thi công và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông xử lý kịp thời tình huống phát sinh, tránh ùn tắc.