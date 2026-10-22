Dự án có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thành năm 2027. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Khuôn viên Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhằm bảo tồn, lưu giữ những kỷ vật quý báu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bên cạnh đó, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, xã hội; lưu truyền và phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc cũng như phục vụ tham quan, nghiên cứu về lịch sử và phát triển du lịch.

Bàn làm việc của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dự án gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sửa chữa các nhà trưng bày, tưởng niệm, làm việc, chiếu phim, thư viện và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, sân vườn. Giai đoạn 2 cải tạo Nhà Lưu niệm (nơi đồng chí Phạm Văn Đồng sinh ra và trải qua thời niên thiếu) và thiết bị trưng bày của khu lưu niệm.