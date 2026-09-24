Sửa cầu Ông Lớn kéo dài gây ùn tắc đường Nguyễn Văn Linh

Việc sửa chữa, thay cáp tại cầu Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua khu vực hướng vào khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TPHCM), kéo dài nhiều tháng đang khiến người dân thường xuyên lưu thông qua đây bức xúc.

Công trình thi công thời gian dài, mặt đường bị thu hẹp, phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực cầu dẫn đến ùn ứ kéo dài, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Phương tiện di chuyển qua khu vực cầu rất khó khăn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ông Nguyễn Xuân Châu người dân thường xuyên đi làm qua tuyến đường này cho biết, vào giờ cao điểm buổi sáng, trưa và chiều, phương tiện phải nối dài qua khu vực cầu. Có thời điểm dòng xe ùn ứ dài hơn 3 cây số. Việc đi lại trở nên khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian đi làm, đưa đón con và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Biển báo thi công và phân luồng sơ sài gây nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông. ﻿Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo bảng thông tin công trình, đây là dự án thi công thay thế cáp cầu do Liên danh Hoà Hoàng- cầu đường Long Biên thực hiện, chủ đầu tư Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng. Thời gian thi công từ ngày 15-6-2026 đến ngày 22-9 hoàn thành, tuy nhiên đến thời điểm này, việc sửa chữa, thay cáp tại cầu Ông Lớn vẫn còn ngổn ngang.

Người dân cho rằng sửa chữa cầu, thay thế hệ thống cáp là cần thiết. Tuy nhiên, với một công trình nằm trên trục giao thông có lưu lượng phương tiện lớn, việc tổ chức thi công cần được tính toán kỹ về thời gian, phương án phân luồng và tiến độ hoàn thành, nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến giao thông.

Giấy phép thi công đến ngày 22-9 hoàn thành nhưng hiện công trình vẫn còn ngổn ngang chưa biết khi nào xong. Ảnh: QUỐC HÙNG

Người dân còn bức xúc vì khu vực công trường chưa bố trí đủ lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông vào giờ cao điểm. Khi dòng xe bắt đầu ùn ứ, việc thiếu lực lượng điều tiết khiến tình trạng giao thông tại khu vực càng trở nên phức tạp.

Trước thực trạng trên, người dân kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra thực tế tại cầu Ông Lớn và có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp để hạn chế ùn tắc trong các khung giờ cao điểm. Trong quá trình thi công, việc bố trí lực lượng điều tiết giao thông và bảo đảm lối lưu thông an toàn cần được thực hiện thường xuyên, nhất là vào giờ cao điểm, để giảm ảnh hưởng đến người đi lại trên tuyến Nguyễn Văn Linh mỗi ngày.