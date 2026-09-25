Sửa Bộ luật Tố tụng hình sự: Khẳng định giá trị pháp lý của tố tụng điện tử

Khẳng định hoạt động tố tụng điện tử có giá trị pháp lý

Trình bày tờ trình về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Bộ luật gồm 528 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 217 điều, bổ sung mới 35 điều và giữ nguyên 276 điều.

Theo đó, 4 nhóm vấn đề lớn được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, gồm: tố tụng điện tử; chế định tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt; thủ tục rút gọn và việc luật hóa cơ chế xử lý vật chứng, tài sản theo Nghị quyết số 164/2024/QH15.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)

Về tố tụng điện tử tại Điều 18 của dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) được chỉnh lý theo hướng khẳng định hoạt động tố tụng điện tử có giá trị pháp lý và phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục luật định; bảo đảm tính hợp pháp, xác thực, toàn vẹn, khả năng truy xuất, bảo mật và an ninh dữ liệu. Mọi văn bản, biên bản, tài liệu được lập bằng phương thức điện tử phải được cập nhật, chuyển ngay trên hệ thống quản lý án hình sự.

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, việc quy định tố tụng điện tử trong chương về những nguyên tắc cơ bản là cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, tạo cơ sở pháp lý đổi mới căn bản phương thức tiến hành tố tụng, đồng thời định hướng hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời Dự thảo Bộ luật cũng đã chỉnh lý, bổ sung 13 điều luật để cụ thể hóa những nguyên tắc và yêu cầu chung về tố tụng điện tử. Các nội dung mang tính kỹ thuật được giao liên ngành hướng dẫn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của công nghệ. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện thực tế.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày tờ trình về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)

Đối với chế định tự nguyện nhận tội, dự thảo Bộ luật bổ sung, giải thích các khái niệm “tự nguyện nhận tội” và “chấp nhận hình phạt” tại Điều 4; đồng thời xây dựng Chương XXI quy định riêng về thủ tục áp dụng đối với bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt, từ giai đoạn điều tra, truy tố đến xét xử.

Dự thảo cũng thiết kế các cơ chế kiểm soát nhằm bảo đảm việc nhận tội hoàn toàn tự nguyện, có căn cứ; không làm giảm trách nhiệm chứng minh của cơ quan tiến hành tố tụng và không ảnh hưởng đến thẩm quyền quyết định của Tòa án.

Cơ quan soạn thảo đồng thời phân biệt cơ chế này với các tình tiết giảm nhẹ hiện hành. Nếu tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo chủ yếu phản ánh thái độ của người phạm tội, thì việc tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt còn thể hiện sự chấp nhận trách nhiệm pháp lý; qua đó tạo điều kiện rút ngắn quá trình giải quyết vụ án, giảm kháng cáo, thúc đẩy khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại.

Đối với mức giảm hình phạt, phạm vi tội danh và các trường hợp loại trừ, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến cho biết, những nội dung này cần được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã báo cáo cấp có thẩm quyền về chủ trương bổ sung quy định về mức khoan hồng; đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện các điều khoản liên quan trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, dự thảo Bộ luật sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng rõ hơn về chính sách, chặt chẽ hơn về căn cứ và cơ chế kiểm soát, đồng thời nâng cao tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan rà soát, bảo đảm dự thảo Bộ luật đồng bộ, thống nhất với Bộ luật Hình sự và các quy định pháp luật có liên quan trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới.

Chính sách phải rõ hơn, căn cứ áp dụng và cơ chế kiểm soát phải chặt chẽ hơn

Trình bày báo cáo ý kiến về báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành định hướng tiếp thu, chỉnh lý, song đề nghị tiếp tục làm rõ một số nội dung quan trọng.

Về biện pháp tạm giam tại Điều 130, dự thảo quy định đối với tội ít nghiêm trọng, chỉ có thể áp dụng tạm giam nếu bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy, việc sửa đổi này nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương xác định rõ căn cứ tạm giam, hạn chế áp dụng biện pháp tạm giam đối với một số loại tội phạm và thu hẹp phạm vi người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp này. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu ý kiến của Bộ Công an, đánh giá kỹ tác động để bảo đảm quy định vừa phù hợp với chủ trương, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn giải quyết vụ án.

Đối với biện pháp phong tỏa tài khoản tại Điều 141, dự thảo quy định chỉ phong tỏa số tiền tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc phải bồi thường thiệt hại.

Theo cơ quan thẩm tra, phong tỏa tài khoản là một trong những biện pháp cưỡng chế nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Vì vậy, quy định phải đủ chặt chẽ để vừa bảo đảm yêu cầu xử lý vụ án, vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chủ thể liên quan.

Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo yêu cầu tại Nghị quyết số 34/2026/QH16: việc kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản phải đúng căn cứ, thẩm quyền, trình tự; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình và không làm đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu

Cùng với đó, Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát việc phân định thẩm quyền tố tụng giữa Thủ trưởng các cơ quan tiến hành tố tụng với Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán.

Quy định phải bảo đảm rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; tránh cùng một nhiệm vụ, quyền hạn vừa giao cho người đứng đầu, vừa giao cho người trực tiếp tiến hành tố tụng, dẫn đến trùng lặp và lúng túng khi thực hiện.

Việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo Bộ luật được đặt ra theo yêu cầu xuyên suốt: chính sách phải rõ hơn, căn cứ áp dụng và cơ chế kiểm soát phải chặt chẽ hơn; đồng thời bảo đảm tính khả thi, sự đồng bộ với Bộ luật Hình sự và các quy định pháp luật có liên quan trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới.