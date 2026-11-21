Quốc hội Khóa XVI

Phân cấp mạnh hơn, giảm thủ tục cho người dân và doanh nghiệp

Ngày 21/11, với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí (ảnh QH).

Việc sửa đổi, bổ sung các luật lần này tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh. Đồng thời, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo động lực phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong lĩnh vực thể dục, thể thao, luật chuyển một số thẩm quyền quyết định từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực. Đáng chú ý, thẩm quyền quyết định tổ chức các giải vô địch, giải vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam cũng được chuyển từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Đối với lĩnh vực du lịch, thẩm quyền công nhận, thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch được chuyển từ UBND cấp tỉnh cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh. Một số thủ tục hành chính cũng được đơn giản hóa theo hướng bỏ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết tại luật, giao Chính phủ quy định chi tiết; đồng thời sửa đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

Tăng trách nhiệm quản lý phim trên mạng, di sản và hoạt động báo chí

Trong lĩnh vực thư viện, luật làm rõ chức năng, nhiệm vụ của thư viện cấp tỉnh, cấp xã; điều chỉnh thẩm quyền tiếp nhận thông báo hoạt động thư viện theo hướng phân cấp từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho UBND cấp tỉnh, cấp xã, đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Đối với lĩnh vực điện ảnh, luật hoàn thiện quy định về sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; tăng cường trách nhiệm của chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng, làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước trong kiểm soát, ngăn chặn, xử lý phim vi phạm pháp luật. Thẩm quyền cấp phép tổ chức liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim có yếu tố nước ngoài cũng được phân cấp từ Bộ cho UBND cấp tỉnh.

Về di sản văn hóa, luật đẩy mạnh phân cấp trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; điều chỉnh một số thẩm quyền từ cấp huyện sang cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, phân cấp thẩm quyền phê duyệt các đề án, dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu thuộc danh mục của UNESCO.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Trong lĩnh vực quảng cáo, luật bãi bỏ quy định cơ quan báo nói, báo hình phải được cấp giấy phép riêng khi sản xuất kênh, chương trình chuyên quảng cáo, đồng thời bãi bỏ các quy định liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại luật.

Đối với Luật Báo chí, luật bổ sung các trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí theo hướng chuyển từ cơ chế xin chấp thuận sang thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Luật gồm 8 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2, 3 Điều 8.