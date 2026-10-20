Sửa 7 luật lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch:Tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành dự án Luật.

Hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất giữa dự thảo Luật với các dự thảo văn bản quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật.

Dự thảo Luật đã thể chế hóa các chủ trương của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Kết luận số 09 của Bộ Chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra

Về sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao, Ủy ban tán thành với đề xuất phân cấp một số thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho các Bộ trưởng quản lý ngành. Đồng thời đánh giá đầy đủ điều kiện bảo đảm thực hiện và quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương khi tổ chức các sự kiện có quy mô toàn quốc tại văn bản hướng dẫn thi hành.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch, Ủy ban tán thành quy định của dự thảo Luật về công nhận điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh, khu du lịch quốc gia; hồ sơ, thủ tục thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, dịch vụ lữ hành quốc tế, văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài; công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; công bố, kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch; thu hồi quyết định công nhận hạng, thay đổi hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Ủy ban cũng tán thành quy định của dự thảo Luật về công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực. Việc sửa đổi là phù hợp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Thư viện, Ủy ban nhất trí với các nội dung sửa đổi tập trung vào phân quyền, phân cấp, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp; không bổ sung quy định về dịch vụ thư viện khác; ghi nhận việc tiếp tục nghiên cứu các chính sách về đặt hàng, mua sách từ ngân sách nhà nước, thư viện số dùng chung, sách học đường khi sửa đổi toàn diện Luật.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Điện ảnh, Ủy ban tán thành quy định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, giữ nguyên quy định về chủ đầu tư dự án tại khoản 3 và khoản 4 Điều 14; đồng tình với việc rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục cấp giấy phép và việc nhà nước bảo đảm hoặc hỗ trợ ngân sách để sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị; sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng theo hướng tăng cường trách nhiệm của chủ thể phổ biến phim, đồng thời làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát, ngăn chặn, xử lý phim vi phạm pháp luật (Điều 21).

Các đại biểu dự phiên họp chiều 20.10

Về sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa, Ủy ban nhất trí với việc đưa ra khỏi dự thảo Luật các quy định sửa đổi tại Điều 29, khoản 3 Điều 32 và Điều 59, qua đó tránh cách hiểu cho phép xây dựng công trình mới trong khu vực bảo vệ di tích, di sản thế giới; đồng tình với việc chỉnh lý điểm b khoản 1 Điều 35 theo hướng chỉ yêu cầu xác nhận đối với trường hợp cấp phép tại di tích thuộc diện phải lập quy hoạch nhưng chưa có quy hoạch được phê duyệt; đề nghị bổ sung cơ chế lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền về quốc phòng, an ninh khi cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại khu vực biên giới, hải đảo và khu vực quân sự.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo, Ủy ban nhất trí với các nội dung về công cụ quản lý thay thế quy hoạch quảng cáo ngoài trời; tán thành việc thay thế cụm từ "báo nói, báo hình" bằng cụm từ "phát thanh, truyền hình" bảo đảm thống nhất với Luật Báo chí năm 2025.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí, Ủy ban tán thành với việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 của Luật Báo chí, theo đó, cơ quan báo chí chỉ phải thông báo khi thay đổi một số nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và nội dung về xuất bản phụ trương, không phải thực hiện thủ tục chấp thuận, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.