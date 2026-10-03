Sửa 7 luật lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch:Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện

Tham dự phiên họp có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và các đại biểu dự phiên họp

Cùng dự phiên họp có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội: Tạ Văn Hạ, Lâm Văn Đoan, Lò Thị Việt Hà, Trần Thị Thanh Lam; cùng các thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ VHTTDL.

Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Trình bày một số nội dung cơ bản về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cho biết, việc xây dựng dự án Luật nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước thông suốt, không để khoảng trống pháp lý. Dự thảo cũng bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và không trái với các điều ước quốc tế.

Nội dung sửa đổi bảo đảm đúng thẩm quyền của Quốc hội, chỉ tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách và không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy báo cáo tại phiên họp

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thể dục, thể thao

Đối với Luật Thể dục, thể thao, dự thảo sửa đổi, bổ sung 5/77 điều, tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Trong đó, chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức các giải vô địch, vô địch trẻ cấp khu vực, châu lục, thế giới tổ chức tại Việt Nam từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của Luật Du lịch

Đối với Luật Du lịch, dự thảo sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 38/78 điều, tập trung vào 4 nhóm nội dung.

Thứ nhất, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền quản lý nhà nước về du lịch. Dự thảo chuyển thẩm quyền công nhận, thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch từ UBND cấp tỉnh cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh. Thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên cũng được chuyển từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Thứ hai, hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh; sửa đổi, bổ sung 13 điều theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục. Dự thảo bãi bỏ thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành và cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch; đồng thời mở rộng giá trị sử dụng của chứng chỉ nghiệp vụ lữ hành, chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế làm điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

Các đại biểu dự phiên họp

Thứ ba, hoàn thiện một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động du lịch. Trong đó, giao Chính phủ quy định các loại hình lưu trú mới; bổ sung thẻ hướng dẫn viên du lịch điện tử có giá trị tương đương thẻ vật lý; quy định công nhận văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp theo pháp luật về giáo dục và giao Chính phủ quy định việc lưu trữ hồ sơ của doanh nghiệp lữ hành.

Thứ tư, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của Luật Du lịch với hệ thống pháp luật có liên quan, trong đó bãi bỏ các quy định về quy hoạch du lịch và quy định về nguồn ngân sách nhà nước hằng năm bổ sung cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Điều chỉnh tổ chức, hoạt động hệ thống thư viện

Đối với Luật Thư viện, dự thảo sửa đổi, bổ sung 4/52 điều, tập trung vào hai nhóm nội dung.

Một là hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện công cộng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động thư viện cấp tỉnh và thư viện cấp xã.

Hai là phân cấp, hoàn thiện phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động thư viện. Theo đó, điều chỉnh thẩm quyền tiếp nhận thông báo về hoạt động thư viện từ Bộ VHTTDL cho UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã; đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động điện ảnh

Đối với Luật Điện ảnh, dự thảo sửa đổi, bổ sung 8/50 điều, tập trung vào 3 nhóm nội dung.

Thứ nhất, hoàn thiện quy định về hoạt động sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 14 theo hướng giao cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu sản xuất phim; bổ sung cơ chế Nhà nước hỗ trợ một phần ngân sách nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng, tăng cường trách nhiệm của chủ thể phổ biến phim; làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước trong kiểm soát, ngăn chặn và xử lý phim vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Thứ ba, đẩy mạnh phân cấp và hoàn thiện thủ tục hành chính đối với việc tổ chức các hoạt động điện ảnh. Dự thảo phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, cấp phép tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim và cuộc thi phim có yếu tố nước ngoài; đồng thời đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính.

Các đại biểu dự phiên họp

Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý, bảo vệ di sản văn hóa

Đối với Luật Di sản văn hóa, dự thảo sửa đổi, bổ sung 9/95 điều, tập trung vào 4 nhóm nội dung.

Thứ nhất, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Dự thảo chuyển thẩm quyền cho phép tổ chức xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản được ghi danh trong danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Đồng thời, phân cấp, phân quyền phê duyệt đề án, dự án bảo vệ, phát huy giá trị di sản tư liệu thuộc các danh mục của UNESCO cho Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương và Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Thứ hai, hoàn thiện quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo hướng phân định rõ phân cấp, giảm thủ tục hành chính; thu hẹp phạm vi các trường hợp phải xin xác nhận trước khi lập dự án; phân cấp cho cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh xác nhận đối với các cụm di tích quốc gia, cụm di tích quốc gia gắn với di tích cấp tỉnh.

Thứ ba, hoàn thiện quy định về hoạt động khảo cổ phù hợp với yêu cầu nghiên cứu và bảo tồn di sản; cho phép thăm dò, khai quật khảo cổ phục vụ nghiên cứu, bảo tồn di tích không bắt buộc phải phù hợp với quy hoạch khảo cổ đã được phê duyệt.

Thứ tư, hoàn thiện điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực di sản văn hóa, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; sửa đổi điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phù hợp với pháp luật về xây dựng; đơn giản hóa quy định về kinh doanh dịch vụ bảo tàng.

Cắt giảm thủ tục trong hoạt động quảng cáo

Đối với Luật Quảng cáo, dự thảo sửa đổi, bổ sung 11/43 điều, tập trung vào hai nhóm nội dung.

Thứ nhất, cắt giảm thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động quảng cáo trên báo nói, báo hình, bảo đảm tính thống nhất với pháp luật về báo chí. Dự thảo bỏ quy định cơ quan báo nói, báo hình phải được cấp giấy phép riêng khi sản xuất kênh, chương trình chuyên quảng cáo; thống nhất quản lý hoạt động này trong khuôn khổ pháp luật về báo chí.

Thứ hai, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật; sửa đổi quy định về quảng cáo ngoài trời để phù hợp với pháp luật về quy hoạch; bãi bỏ các quy định, nội dung liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Luật Quảng cáo.

Đơn giản hóa thủ tục trong hoạt động báo chí

Đối với Luật Báo chí, dự thảo thực hiện yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chuyển một số trường hợp thay đổi nội dung giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế xin chấp thuận sang thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.