Sửa 7 luật lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch:Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh.

Đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn dựa trên nguyên tắc: Việc sửa đổi, bổ sung các luật tập trung vào những vấn đề cần thiết, cấp bách, bảo đảm đúng thẩm quyền của Quốc hội, phù hợp với Hiến pháp.

Dự thảo Luật cũng đã được rà soát để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế có liên quan; không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Phiên họp toàn thể tại Hội trường của Quốc hội chiều 20.10

Về những nội dung chủ yếu của dự án Luật, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, đối với Luật Thể dục, thể thao: Sửa đổi, bổ sung 5 trong tổng số 77 điều, trọng tâm là phân cấp, phân quyền; chuyển thẩm quyền thực hiện 2 nhiệm vụ từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Về Luật Du lịch: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 38 trong tổng số 78 điều, tập trung vào 4 nhóm nội dung chính: phân cấp đối với thẩm quyền công nhận, thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh; đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp phép lữ hành và hoạt động hướng dẫn du lịch; bổ sung quy định về loại hình lưu trú mới, thẻ hướng dẫn viên điện tử, công nhận văn bằng nước ngoài để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay; bãi bỏ quy định về quy hoạch du lịch, bãi bỏ quy định về cấp ngân sách nhà nước hằng năm bổ sung cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Về Luật Thư viện: Sửa đổi, bổ sung 4 trong tổng số 52 điều theo hướng hoàn thiện quy định về thư viện cấp tỉnh, cấp xã phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phân cấp thẩm quyền tiếp nhận thông báo hoạt động thư viện, đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí

Về Luật Điện ảnh: Sửa đổi, bổ sung 8 trong tổng số 50 điều, tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: hoàn thiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu và hỗ trợ kinh phí sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị; tăng cường trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phim trên không gian mạng; phân cấp thẩm quyền cấp phép một số hoạt động điện ảnh có yếu tố nước ngoài; đơn giản hóa hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Về Luật Di sản văn hóa: Sửa đổi, bổ sung 9 trong tổng số 95 điều, tập trung vào 4 nhóm nội dung chính: phân cấp một số thẩm quyền liên quan đến hồ sơ di sản thuộc danh mục UNESCO từ Thủ tướng Chính phủ sang cho Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đơn giản hóa thủ tục và phân cấp một số thẩm quyền liên quan đến tu bổ, phục hồi di tích; tháo gỡ vướng mắc liên quan đến điều kiện thăm dò, khai quật khảo cổ phục vụ nghiên cứu, bảo tồn; sửa đổi điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phù hợp với pháp luật về xây dựng; đơn giản hóa quy định về kinh doanh dịch vụ bảo tàng.

Về Luật Quảng cáo: Sửa đổi, bổ sung 11 trong tổng số 43 điều theo hướng bỏ yêu cầu giấy phép riêng đối với kênh chương trình chuyên quảng cáo của cơ quan báo nói, báo hình; bãi bỏ các quy định về quy hoạch quảng cáo ngoài trời.

Về Luật Báo chí: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển một số trường hợp thay đổi nội dung cấp giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế xin chấp thuận sang thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.