Quốc hội Khóa XVI

Chiều 18/11, tại Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp.

Tiếp thu 382 ý kiến, hoàn thiện nhiều quy định quan trọng

Trình bày báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trên cơ sở 382 ý kiến thảo luận tại tổ và hội trường của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã tiếp thu, giải trình tất cả các nội dung được góp ý.

Đến nay, hồ sơ dự án luật đã được hoàn thiện các quy định về bãi bỏ điều kiện kinh doanh liên quan đến bảo vệ trẻ em, người khuyết tật và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo tóm tắt của Chính phủ về nội dung tiếp thu, giải trình đối với dự thảo luật (ảnh QH).

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, việc tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội được thực hiện theo Luật Đầu tư nhưng không làm giảm tầm quan trọng của công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và các đối tượng yếu thế. Những nội dung này đã được thể hiện trong các điều luật liên quan.

Đối với quản lý thuốc và thiết bị y tế, Chính phủ chỉnh lý theo hướng quản lý theo vòng đời, bảo đảm triển khai chuỗi cung ứng và quản lý giá minh bạch, góp phần giảm giá thuốc, thiết bị y tế, bảo đảm nguồn cung cho người dân.

Các nội dung về xác định mức độ khuyết tật, thẩm quyền thực hiện kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh cũng được tiếp thu, hoàn thiện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tham dự phiên họp (ảnh QH).

Bên cạnh đó, những vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm như bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng ngừa hành vi lợi dụng người khuyết tật, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp dược và chính sách đầu tư cũng đã được Chính phủ tiếp thu, thể hiện trong hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đề nghị tiếp tục rà soát quy định về bảo vệ trẻ em

Cho ý kiến thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban nhận thấy cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo luật.

Thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với các nội dung tiếp thu, chỉnh lý, đồng thời nhận định dự thảo luật đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua sau khi tiếp thu, giải trình, chỉnh lý đầy đủ các vấn đề lớn tại báo cáo thẩm tra và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp (ảnh QH).

Tuy nhiên, đối với Luật Trẻ em, Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý một số nội dung.

Cụ thể, cần bổ sung quy định Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị Tòa án quyết định việc chăm sóc thay thế trẻ em trong trường hợp trẻ em bị cha mẹ xâm hại.

Đồng thời, cần giữ nguyên quy định về trách nhiệm của Bộ Y tế trong bảo đảm thực hiện quyền trẻ em được Chính phủ giao hoặc ủy quyền tại khoản 1 Điều 82, do dự thảo luật đã bỏ nhiệm vụ này nhưng chưa giải trình rõ.

Một nội dung khác được đề nghị cân nhắc kỹ là sửa đổi quy định về Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Theo Thường trực Ủy ban, đây là nội dung mới, cần được tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng để bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Đảng về sắp xếp, tổ chức bộ máy và biên chế.