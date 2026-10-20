Sửa 4 luật ngành công thương: Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, quan điểm xây dựng dự án luật nhằm thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đồng thời cắt giảm tối đa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tại dự thảo luật, Chính phủ đã đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 20 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; phân cấp, phân quyền 10 nội dung; tháo gỡ 31 nội dung đang vướng mắc, gắn với yêu cầu của môi trường kinh tế số và nền tảng số.

Với Luật Thương mại, dự thảo luật bãi bỏ một số nhóm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, phân cấp thủ tục và sửa đổi các nội dung chồng chéo.

Với Luật Cạnh tranh, dự thảo luật đơn giản hóa các thủ tục theo phương thức điện tử và hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, xử lý nghiêm các hành vi phản cạnh tranh trong nền kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới.

Với Luật Quản lý ngoại thương, dự thảo luật bãi bỏ, đơn giản hóa, phân cấp, hoàn thiện một số nội dung cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dự thảo luật phân cấp, hoàn thiện các nội dung để thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi như Chính phủ trình, tập trung xử lý các vấn đề đã được nhận diện rõ, có căn cứ thực tiễn và đồng thuận cao; các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau tiếp tục được nghiên cứu trong quá trình rà soát toàn diện các luật có liên quan.

Theo đó, đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại, về độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cơ bản tán thành nguyên tắc phải có căn cứ tại luật quản lý ngành, lĩnh vực và danh mục hàng hóa, dịch vụ độc quyền được công khai.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Cạnh tranh, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về xác định hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm theo hướng bảo đảm bao quát toàn diện các hành vi trên cả môi trường thị trường truyền thống và thị trường đa diện, nền tảng số.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý ngoại thương, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu quy định khái quát về cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc công nhận khu vực hải quan riêng.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị tiếp tục bảo đảm thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là việc tách biệt dữ liệu cần thiết để thực hiện hợp đồng với dữ liệu dùng cho quảng cáo, cá nhân hóa.