Sửa 4 luật lĩnh vực Công Thương: Tạo bệ phóng phát triển bền vững kinh tế số

Sáng 28/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sáng 28/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường.

Trước đó, ngày 20/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Tờ trình về dự án Luật.

Theo cơ quan soạn thảo, dự án Luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về: hoàn thiện thể chế, đổi mới công tác xây dựng pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc xuất phát từ quy định của các luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong bối cảnh các mô hình kinh doanh số phát triển mạnh mẽ, góp phần phát triển bền vững kinh tế số.

Dự thảo Luật gồm 6 điều. Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại số 36/2005/QH11; Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14; Điều 3 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14; Điều 4 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15; Điều 5 quy định điều khoản chuyển tiếp; Điều 6 quy định điều khoản thi hành.

Dự thảo Luật tập trung vào 3 nhóm nội dung:

Một là sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, bảo đảm phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hai là luật hóa các nội dung về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp.

Ba là sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" phát sinh trong thực tiễn thi hành 4 luật theo Tờ trình số 724/TTr-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ về đề xuất Chương trình lập pháp năm 2026, Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ và các vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn.

Việc sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật không làm thay đổi phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của 4 luật. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của từng luật tiếp tục thực hiện theo quy định của luật tương ứng.

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật ngày 20/10, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 4 luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh lành mạnh và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số.

Ủy ban cũng nhất trí phạm vi sửa đổi như Chính phủ trình, tập trung xử lý các vấn đề đã được nhận diện rõ, có căn cứ thực tiễn và đồng thuận cao. Các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong quá trình rà soát toàn diện các luật có liên quan.

Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về hạn chế quyền, xác lập nghĩa vụ, xử lý vi phạm và chuyển tiếp; bảo đảm thống nhất với Bộ luật Dân sự, pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, thương mại điện tử, dữ liệu, hải quan và điều ước quốc tế. Việc phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm giải trình, kiểm tra, giám sát và nguồn lực thực hiện; đồng thời tiếp tục số hóa thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và hoàn thiện đồng bộ các văn bản quy định chi tiết.