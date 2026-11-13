Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Trước đó, Nguyễn Quốc Việt dùng 160 tờ vé số không trúng thưởng ngày 16/9 của Công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh rồi sửa 2 số đầu của vé số này thành ngày 28/10. Việt mang vé số đã sửa đến đại lý vé số của ông T.Q.S (xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai) lừa đổi được 15,5 triệu đồng.

Nguyễn Quốc Việt tại đại lý vé số.

Sau khi kiểm tra biết bị lừa đảo nên chủ đại lý vé số đã đến Công an xã Thuận Lợi trình báo. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thuận Lợi đã phối hợp với công an các địa phương tổ chức xác minh, lần theo dấu vết đối tượng. Công an xã đã xác định được Nguyễn Quốc Việt là đối tượng gây án.

Biết không thể trốn tránh, ngày 12/11, Nguyễn Quốc Việt đã đến Công an xã Thuận Lợi đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.