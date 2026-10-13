Sự xuất hiện sắp tới của IFMA sẽ mở ra bước tiến mới cho ngành Quản lý Cơ sở vật chất tại Việt Nam

Làn sóng FDI nâng cao tiêu chuẩn cho ngành Quản lý Cơ sởvật chất

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia, trong 9 tháng đầunăm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so vớicùng kỳ năm trước; trong khi đó, vốn FDI giải ngân đạt 21,07 tỷ USD, con số 9tháng cao nhất trong vòng 5 năm qua. Đáng chú ý, ngành công nghiệp chế biến, chếtạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút dòng vốn đăng ký mới, đạt 13,38 tỷ USD.

Trước sự dịch chuyển và mở rộng hoạt động mạnh mẽ của cácdoanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam, yêu cầu đối với công tác Quản lý Cơ sở vậtchất cũng không ngừng thay đổi. Đối với các đơn vị vận hành nhà máy sản xuất,tòa nhà văn phòng, hạ tầng logistics hay mạng lưới cơ sở đa địa điểm, FM giữvai trò then chốt trong việc tối ưu chi phí, đảm bảo hiệu suất hoạt động ổnđịnh và giảm thiểu rủi ro gián đoạn kinh doanh.

Các doanh nghiệp quốc tế đồng thời mang theo những chuẩnmực quản trị được thiết lập từ các thị trường toàn cầu: tính nhất quán trongquy trình, khả năng đo lường hiệu suất và sự minh bạch trong kiểm soát chi phí,tuân thủ pháp lý, tối ưu năng lượng cũng như các mục tiêu phát triển bền vững(ESG). Bối cảnh này thúc đẩy nhu cầu cấp thiết về các đơn vị cung cấp dịch vụFM có khả năng dung hòa giữa tiêu chuẩn quốc tế và năng lực thực thi thực tếcủa địa phương, linh hoạt điều chỉnh phù hợp với hệ thống pháp lý và môi trườngkinh doanh tại Việt Nam.

Với ngành FM trong nước, bước chuyển dịch này mở ra cơhội chiến lược để chuẩn hóa năng lực chuyên môn, đào tạo đội ngũ nhân sự nộiđịa và tăng cường kết nối với mạng lưới chuyên gia trên toàn cầu.

Làn sóng FDI nâng cao tiêu chuẩn cho ngành Quản lý Cơ sở vật chất.

IFMA sẽ thiết lập tổ chức chuyên môn tại Việt Nam

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Quản lý Cơ sở vật chất Quốctế Việt Nam (IFMA Vietnam Chapter) đang trong quá trình thành lập và dự kiến sẽđánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển và chuyên nghiệp hóacủa ngành FM tại thị trường trong nước.

Được thành lập từ năm 1980, Hiệp hội Quản lý Cơ sở vậtchất Quốc tế (IFMA) là tổ chức nghề nghiệp uy tín và lâu đời nhất thế giới,tiên phong thúc đẩy sự phát triển của ngành FM thông qua các chương trình đàotạo chuyên sâu, chia sẻ nguồn tri thức thực tiễn và hệ thống chứng chỉ nghềnghiệp được quốc tế công nhận. Hiện nay, cộng đồng IFMA đã quy tụ hơn 25.000hội viên tại hơn 140 quốc gia.

Tại Việt Nam, sự hiện diện sắp tới của Hiệp hội sẽ manglại cơ hội tiếp cận trực tiếp với kho dữ liệu chuẩn hóa, các chương trình đàotạo quốc tế và các chứng chỉ chuyên ngành uy tín; đồng thời xây dựng một diễnđàn chính thống để các chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục cùngtrao đổi kinh nghiệm thực tiễn và kết nối với cộng đồng FM toàn cầu.

Về lâu dài, một hệ sinh thái nghề nghiệp bài bản sẽ đóngvai trò bồi dưỡng thế hệ nhân sự kế cận, nâng cao năng lực cạnh tranh toànngành và thúc đẩy sự phát triển bền vững của lĩnh vực FM tại Việt Nam.

Savills đóng góp kinh nghiệm thực tiễn vào Hiệp hội IFMAViệt Nam

Đại diện cho Savills Việt Nam, ông Luca Vadala - Giám đốcToàn quốc, Dịch vụ Quản lý Cơ sở vật chất tích hợp (Integrated FacilityManagement - IFM), đồng thời là LEED Green Associate, sẽ tham gia Ban Chấp hànhlâm thời của IFMA Vietnam Chapter với vai trò Phó Chủ tịch lâm thời.

Ông Luca Vadala - Giám đốc Toàn quốc, Dịch vụ Quản lý Cơ sở vật chất tích hợp (Integrated Facility Management - IFM).

Với kinh nghiệm chuyên sâu trong phát triển kinh doanh vàvận hành tại thị trường Việt Nam, ông Luca đã đồng hành cùng nhiều đối tác côngnghiệp và thương mại lớn trong việc triển khai các giải pháp IFM toàn diện: từgiai đoạn gia nhập thị trường, thiết lập bộ máy vận hành, quản lý thường nhậtđến tối ưu hóa hiệu suất tài sản trong dài hạn.

“Quản lý Cơ sở vật chất ngày nay không đơn thuần là duytrì các dịch vụ vận hành riêng lẻ. Giá trị thực sự nằm ở việc kết nối toàn bộmôi trường vận hành thành một hệ thống đồng bộ,” ông Luca Vadala chia sẻ. “Khimô hình hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam ngày càng phức tạp, họ cầncác báo cáo minh bạch và trực quan về hiệu suất, chi phí và nguồn lực, được hỗtrợ bởi hệ thống quy trình chuẩn mực, công nghệ và dữ liệu.”

Cách tiếp cận này cũng chính là nền tảng trong mô hìnhDịch vụ Quản lý Cơ sở vật chất tích hợp (IFM) của Savills, kết nối công tác vậnhành kỹ thuật, an ninh an toàn, vệ sinh, cảnh quan, dịch vụ văn phòng và các chứcnăng hỗ trợ khác trong một khung quản lý thống nhất. Việc liên kết bằng quytrình chuẩn, công nghệ, dữ liệu và các tiêu chí đánh giá hiệu suất (KPI) giúpcác bộ phận này phối hợp ăn khớp như một bộ máy liền mạch thay vì hoạt độngphân tán.

Bên cạnh đó, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong môhình này. Các nền tảng số hóa như Savills Property Cube hỗ trợ thu thập vàchuẩn hóa dữ liệu vận hành trên một môi trường số tập trung, giúp đội ngũ quảnlý bao quát hoạt động thường nhật và đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xácdựa trên dữ liệu.

Đối với doanh nghiệp, mô hình quản lý tích hợp một đầumối mang lại trách nhiệm giải trình rõ ràng trên toàn bộ danh mục dịch vụ, kiểmsoát chặt chẽ chi phí và hiệu suất, đồng thời tạo sự linh hoạt trong điều phốinguồn lực giữa các bộ phận và cơ sở hoạt động.

Với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, ôngLuca sẽ mang đến những góc nhìn thị trường chuyên sâu, đồng thời củng cố mốiliên kết giữa cộng đồng FM Việt Nam với mạng lưới IFMA khu vực ASEAN và quốctế.

“Việt Nam sở hữu một đội ngũ chuyên gia FM ngày càng lớnmạnh và giàu kinh nghiệm thực tế. Bước đi tiếp theo là mở ra nhiều cơ hội hơnđể nguồn tri thức đó được chia sẻ, đồng thời tạo điều kiện cho các nhân sựtrong ngành tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế và lộ trình phát triển nghềnghiệp chuẩn hóa,” ông Luca cho biết thêm. “IFMA sẽ giữ vai trò là cầu nối quantrọng quy tụ nguồn lực toàn ngành và đồng hành phát triển thế hệ nhân sự Quảnlý Cơ sở vật chất kế cận tại Việt Nam.”

Thông qua một cộng đồng chuyên môn ngày càng gắn kết,Hiệp hội IFMA Việt Nam sẽ là cầu nối đưa tri thức quốc tế gắn liền với thựctiễn bản địa, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn vàtừng bước định hình những chuẩn mực mới cho ngành FM đang trên đà phát triển tạiViệt Nam.