Được phát triển tại Áo vào đầu thế kỷ XX, Kolibri thường được nhắc đến với tên gọi 2mm Kolibri, dù cỡ đạn thực tế của nó là 2,7 mm. Đây là sản phẩm của Franz Pfannl, một thợ chế tác đồng hồ người Áo có niềm đam mê đặc biệt với những khẩu súng siêu nhỏ. Với sự hỗ trợ tài chính của Georg Grabner, ông đã đưa thiết kế độc đáo này ra thị trường vào khoảng năm 1914.

Điểm gây kinh ngạc nhất của Kolibri chính là kích thước. Khẩu súng chỉ dài khoảng 6,5–7 cm, nhỏ hơn đáng kể so với hầu hết súng ngắn thông thường. Nó sử dụng cơ chế bán tự động và hộp tiếp đạn có sức chứa chỉ vài viên. Thiết kế nhỏ bé đến mức toàn bộ khẩu súng có thể nằm gọn trong lòng bàn tay người trưởng thành.

Ảnh: rockislandauction.com

Để phù hợp với khẩu súng, Pfannl còn phát triển loại đạn đặc biệt mang tên 2.7×9 mm Kolibri. Viên đạn có đường kính chỉ 2,7 mm, chiều dài toàn bộ hộp đạn khoảng 11 mm và trọng lượng đầu đạn khoảng 0,2 gram. Đây được xem là một trong những loại đạn súng ngắn trung tâm hỏa nhỏ nhất từng được sản xuất thương mại.

Tuy nhiên, kích thước siêu nhỏ cũng khiến Kolibri bộc lộ nhiều hạn chế. Năng lượng đầu nòng chỉ khoảng 4 joule, thấp hơn rất nhiều so với các loại súng ngắn thông dụng. Độ chính xác và hiệu quả thực tế cũng không cao. Vì vậy, dù từng được quảng bá như một phương tiện tự vệ cá nhân kín đáo, Kolibri không thực sự đáp ứng tốt mục đích này.

Sự xuất hiện của Chiến tranh thế giới thứ nhất cùng những hạn chế về công năng khiến dòng súng này không đạt được thành công thương mại lớn. Ngày nay, Kolibri trở thành món đồ sưu tầm hiếm gặp, được giới nghiên cứu vũ khí chú ý bởi trình độ chế tác cơ khí đáng kinh ngạc.

Dù không phải một thiết kế thành công về mặt quân sự, Kolibri vẫn là minh chứng thú vị cho thời kỳ mà các nhà phát minh tìm cách thu nhỏ gần như mọi thứ, kể cả một khẩu súng ngắn.

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