Sự việc học sinh lớp 9 dùng chổi đánh học sinh lớp 7 ở xã Mù Cang Chải đang được xác minh

Học sinh P.T.D. (lớp 9) đã dùng tay và dùng chổi cước đánh H.A.T. (lớp 7) tại lớp học. Ảnh cắt từ clip

Xích mích với nhau, học sinh P.T.D. (lớp 9) đã dùng tay và dùng chổi cước đánh H.A.T. (lớp 7) tại lớp học

Theo thông tin từ UBND xã Mù Cang Chải, vào khoảng 13 giờ ngày 22/9, trong giờ nghỉ trưa, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải, học sinh P.T.D. (lớp 9) đã dùng tay và dùng chổi cước đánh H.A.T. (lớp 7).

Sau khi nắm thông tin, UBND xã chỉ đạo nhà trường, Công an xã và các đơn vị liên quan phối hợp với gia đình xác minh vụ việc; đồng thời đưa học sinh H.A.T đi Hà Nội để kiểm tra sức khỏe, theo nguyện vọng của gia đình học sinh bị đánh. Việc này cũng giúp gia đình, nhà trường yên tâm hơn về sức khỏe của học sinh.

Nhà trường được yêu cầu tăng cường giáo dục học sinh về ứng xử văn minh, phòng chống bạo lực học đường và phối hợp với gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh.

Lãnh đạo xã Mù Cang Chải cho biết sẽ xử lý vụ việc khách quan, đúng quy định, đồng thời tiếp tục làm rõ nguyên nhân và bảo đảm an toàn sức khỏe, tâm lý cho học sinh.

Nguyên nhân ban đầu, được cho là hai học sinh có xích mích trong lời nói với nhau từ trước. Thời điểm xảy ra sự việc học sinh đánh bạn không phải trong giờ học.