Sự tự tin trở lại với bóng chuyền nữ Quân đội

Nội dung nữ của Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026 đã khép lại đầy cảm xúc với chức vô địch thuyết phục giành cho CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin-Binh đoàn 19. Khởi đầu vòng 1 khá chật vật, đồng thời thua ngay trận mở màn vòng 2, nhưng CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin-Binh đoàn 19 thắng một mạch 6 trận liên tiếp để góp mặt ở chung kết, khi lần lượt vượt qua Ngân hàng Công Thương, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, Geleximco Hưng Yên, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An với cùng tỷ số 3-0 và thắng LP Bank Ninh Bình 3-1. Tại chung kết, thầy trò huấn luyện viên Phạm Văn Long xuất sắc đánh bại Hà Nội Tasco Auto 3-1 để giành ngôi vô địch quốc gia sau 5 năm, đồng thời là chức vô địch quốc gia lần thứ 13 trong lịch sử.

Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 mừng chức vô địch nữ Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026. Ảnh: NGUYỆT ANH

Từng nhiều năm thống trị bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng thời gian qua, CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin-Binh đoàn 19 gặp rất nhiều khó khăn trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ. Chính sách cho phép sử dụng ngoại binh của giải vô địch quốc gia đã tạo điều kiện để các đội bóng tăng cường sức mạnh. Đã có thời điểm CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin-Binh đoàn 19 sở hữu lực lượng mạnh do chính mình đào tạo ra, nhưng lại lỡ chức vô địch đầy tiếc nuối.

Việc CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin-Binh đoàn 19 tái hợp với chiến lược gia giàu kinh nghiệm Phạm Văn Long chính là bước ngoặt trở lại đỉnh cao. Chia sẻ sau chức vô địch quốc gia, huấn luyện viên sinh năm 1963 bày tỏ: “Khi tôi trở về, các vận động viên có nói rằng thầy trò cùng cố gắng, bởi đã nhiều năm đội bóng chưa đạt được thứ hạng cao. Chúng tôi rất phấn khởi khi các vận động viên đã làm tốt. Thầy trò biết cách trò chuyện, chia sẻ và bảo ban nhau".

Theo huấn luyện viên Phạm Văn Long, hành trình đến chức vô địch năm nay không ít khó khăn, đặc biệt khi đội bóng đang trẻ hóa lực lượng và Kiều Trinh chấn thương hồi đầu năm. Ban huấn luyện đã động viên các cầu thủ, trong khi những gương mặt giàu kinh nghiệm phát huy vai trò dìu dắt lớp trẻ.

Được biết, CLB đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu năm nay bằng việc thuê huấn luyện viên thể lực, phối hợp với chuyên gia dinh dưỡng để bổ sung thực phẩm chức năng cho vận động viên. Đặc biệt, ban huấn luyện đã tổ chức xây dựng nhiều phương án tập luyện, thi đấu nhằm hạn chế sức mạnh của các đối phương, cũng như khắc phục những hạn chế mà CLB đã bộc lộ ở giai đoạn 1.

Sau giải vô địch quốc gia, CLB bóng chuyền nữ Thông tin-Binh đoàn 19 sẽ đại diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Trung tá Phạm Huy Hoàng, Chủ nhiệm CLB, trưởng đoàn bóng chuyền nữ Quân đội tham dự đại hội cho biết: “Chuẩn bị cho đại hội lần này, đội có sự bổ sung thêm chuyền 2 Đinh Thị Vân của Kinh Bắc Bắc Ninh và phụ công Nguyễn Phương Quỳnh của Ngân hàng Công Thương. Trước mắt, đội sẽ có chuyến tập huấn nước ngoài để hoàn thiện kỹ, chiến thuật. Toàn đội đang có sự tự tin và quyết tâm cao nhất để hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng đại hội”.