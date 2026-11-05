Sự trở lại đầy tiếc nuối của Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc từng được xem là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt, sở hữu lợi thế về ngoại hình cùng khả năng diễn xuất đã được khẳng định qua nhiều năm. Bởi vậy, việc cô vắng bóng trên màn ảnh rộng từ năm 2022 đến nay ít nhiều để lại sự tiếc nuối, nhất là khi thị trường phim ngày càng sôi động, với số lượng dự án nhiều chưa từng thấy. Trong khi đó, màn ảnh Việt thực chất cũng chưa có nhiều nữ diễn viên sở hữu sức hút và vị thế tương tự.

Vì lẽ đó, sự trở lại của Lan Ngọc trong Chị chị em em 3 nhận được sự quan tâm đáng kể. Với phần hình ảnh hào nhoáng, câu chuyện giàu kịch tính cùng chiến lược quảng bá rầm rộ, bộ phim phần nào khơi gợi sự tò mò của khán giả, qua đó ghi nhận doanh thu khả quan trong những ngày đầu ra rạp. Bản thân nữ diễn viên cũng có màn thể hiện tương đối thuyết phục. Chỉ tiếc rằng, chừng ấy lợi thế vẫn không đủ cứu vãn một kịch bản non nớt, cách kể chuyện vụng về cùng hàng loạt lỗ hổng khó bỏ qua.

Lan Ngọc ghi điểm

Lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc, Chị chị em em 3 khai thác những mối quan hệ tình cảm phức tạp trong xã hội phong kiến. Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu, người phụ nữ trở về quê nhà sau 15 năm xa cách cùng chồng là Văn Cường (Steven Nguyễn). Chuyến trở về của cô diễn ra đúng thời điểm Thị Mầu (Kỳ Duyên), em gái Liễu, chuẩn bị kết hôn với Văn Tài (Quốc Anh), con trai một gia đình quyền thế.

Trước đó, Liễu và Tài từng có mối tình sâu đậm nhưng phải chia xa vì những biến cố. Cuộc hội ngộ sau nhiều năm khiến cả hai nối lại quan hệ. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi Thị Nương (Chi Pu), em gái nuôi của Tài, cũng dành tình cảm cho anh.

Ban đầu, Thị Liễu được xây dựng là người phụ nữ dịu dàng, nhẫn nhịn nhưng mang nhiều tổn thương từ cuộc hôn nhân với người chồng thô bạo, luôn khao khát được yêu thương nhưng không được đáp lại. Kể từ khi gặp lại Văn Tài, cô dần thay đổi, trở nên chủ động và quyết liệt hơn. Thậm chí, Liễu sẵn sàng bất chấp những ràng buộc về hôn nhân, tình thân để theo đuổi tình yêu của mình.

Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh rộng sau bốn năm vắng bóng với vai Thị Liễu trong Chị chị em em 3.

Trong vai Thị Liễu, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục cho thấy khả năng diễn xuất tương đối chắc tay. Nữ diễn viên có ngoại hình sáng, vẻ đẹp dịu dàng, phù hợp với hình tượng người phụ nữ trong bối cảnh phim. Lối diễn của cô khá tự nhiên, tiết chế và ít tạo cảm giác lên gân. Điểm đáng ghi nhận là Lan Ngọc biết tận dụng ánh mắt, biểu cảm cùng những thay đổi nhỏ trong giọng nói để thể hiện tâm trạng nhân vật, kể cả khi những chuyển biến tâm lý trên kịch bản chưa thực sự hợp lý.

Khả năng tương tác với bạn diễn cũng là một điểm cộng của Lan Ngọc. Trong những cảnh đóng cùng Steven Nguyễn, cô thể hiện khá tốt tâm lý của người vợ sống dưới sự kiểm soát của chồng. Đằng sau vẻ ngoài cam chịu là những bất mãn ngày càng lớn, được nữ diễn viên thể hiện qua ánh mắt, thái độ và cách phản ứng trước những hành động của Văn Cường. Lan Ngọc cũng xử lý khá tốt trạng thái vừa muốn phản kháng, vừa phải kìm nén cảm xúc.

Đặc biệt, phân đoạn cao trào giữa hai nhân vật là một trong những cảnh diễn tốt nhất phim. Cả Lan Ngọc và Steven Nguyễn đều có màn thể hiện thuyết phục, phối hợp ăn ý trong cách đẩy nhịp và dẫn dắt cảm xúc, tạo nên sự căng thẳng, kịch tính nhưng không mang lại cảm giác cường điệu, quá lố.

Trong khi đó, ở tuyến tình cảm với Quốc Anh, Lan Ngọc tiếp tục có màn thể hiện ổn định. Cả hai tương tác tương đối tự nhiên, dù chemistry mới dừng ở mức vừa phải. Với kinh nghiệm diễn xuất, Lan Ngọc biết cách điều tiết cảm xúc và dẫn dắt nhịp diễn trong những phân đoạn chung. Tuy nhiên, chuyện tình giữa Thị Liễu và Văn Tài vẫn thiếu những khoảnh khắc đủ sức thuyết phục khán giả về sự gắn bó sâu đậm của họ.

Nữ diễn viên ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên và khả năng tương tác ăn ý với bạn diễn, đặc biệt là Steven Nguyễn.

Diễn xuất khó cứu một nhân vật thiếu chiều sâu

Dẫu vậy, màn thể hiện của Lan Ngọc vẫn chưa có nhiều đột phá so với những vai diễn trước đây. Nữ diễn viên tiếp tục phát huy các thế mạnh quen thuộc, đặc biệt ở những phân đoạn đòi hỏi cảm xúc, nhưng thiếu những khoảnh khắc thực sự đáng nhớ. Điều này phần nào đến từ hạn chế của kịch bản, khi những thay đổi trong tâm lý và hành động của nhân vật chưa được lý giải thuyết phục.

Ban đầu, Liễu trở về quê với mục đích lừa tiền, nhưng kế hoạch này nhanh chóng bị đẩy sang một bên để nhường chỗ cho chuyện tình với Văn Tài. Những thay đổi trong động cơ và tâm lý diễn ra khá đột ngột, thiếu sự phát triển cần thiết. Đặc biệt, quá trình chuyển biến từ một người phụ nữ cam chịu sang sẵn sàng bất chấp tất cả vì tình yêu được xử lý sơ sài, khiến nhiều lựa chọn của cô trở nên khó hiểu.

Đáng nói, bộ phim còn có xu hướng lãng mạn hóa mối quan hệ ngoài luồng giữa Liễu và Tài. Một người đã có chồng, người còn lại chuẩn bị kết hôn với em gái cô, nhưng chuyện tình của họ lại được khắc họa như một mối duyên dang dở, bị hoàn cảnh ngăn cấm. Phim dành nhiều thời lượng cho những cảnh tình cảm, trong khi chưa khai thác tương xứng hậu quả mà mối quan hệ này gây ra.

Việc Liễu chịu nhiều tổn thương từ cuộc hôn nhân bạo lực có thể lý giải khao khát hạnh phúc, nhưng khó khiến mọi lựa chọn của cô trở nên đáng cảm thông. Thay vì làm rõ sự giằng co giữa mong muốn cá nhân và trách nhiệm với những người xung quanh, kịch bản dường như tìm cách khiến khán giả đứng về phía cặp đôi. Bởi vậy, Liễu vừa là nạn nhân, vừa gây tổn thương cho người khác, nhưng sự mâu thuẫn này chưa được khai thác đến cùng.

Cách tác phẩm xây dựng hình ảnh phụ nữ cũng gây nhiều tranh cãi. Dù đặt ra câu chuyện về thân phận và quyền lựa chọn hạnh phúc trong xã hội phong kiến, phim vẫn để ba nhân vật nữ xoay quanh một người đàn ông. Những màn ghen tuông, tranh giành và phản bội chiếm phần lớn thời lượng, thậm chí nhiều xung đột còn được đẩy lên bằng những lời công kích liên quan đến chuyện mang thai, sinh con. Các tình huống ngày càng cực đoan, trong khi hoàn cảnh và suy nghĩ riêng của từng người lại chưa được đào sâu tương xứng.

Lan Ngọc vẫn khó tạo dấu ấn với một nhân vật thiếu chiều sâu, có nhiều chuyển biến tâm lý chưa hợp lý.

Đài từ cũng là điểm còn hạn chế trong màn thể hiện của Lan Ngọc. Dù nhìn chung rõ ràng, có sự tiết chế, cách thoại của nữ diễn viên đôi lúc chưa thực sự hòa hợp với bối cảnh phim. Ở một số phân đoạn đối thoại, nhịp nói và cách nhấn giọng vẫn mang màu sắc khá hiện đại, tạo cảm giác thiếu tự nhiên so với thời đại mà câu chuyện diễn ra.

Với tiềm năng từ câu chuyện cùng dàn diễn viên tên tuổi, Chị chị em em 3 hoàn toàn có thể trở thành một tác phẩm đáng chú ý của điện ảnh Việt năm nay. Đáng tiếc, những lợi thế ấy lại bị lãng phí bởi một kịch bản thiếu chặt chẽ, cách triển khai câu chuyện còn nhiều bất cập. Và rõ ràng, dù có kinh nghiệm và nỗ lực đến đâu, Lan Ngọc cũng khó một mình bù đắp những hạn chế của bộ phim. Thậm chí, màn trở lại sau bốn năm vắng bóng của cô còn gắn với những tranh cãi không đáng có.