Bộ phim "Hunger Games: Sunrise on the Reaping" đứng đầu về doanh thu tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua. Ảnh: IMDb

Bộ phim do hãng Lionsgate phát hành đã “bỏ túi” 120 triệu USD, gần gấp 3 lần doanh thu mở màn của phần trước đó “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” (2023). Trên thị trường quốc tế, "Hunger Games: Sunrise on the Reaping" còn thu về thêm 105 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 225 triệu USD. Thành tích này giúp tác phẩm trở thành phim thứ 5 trong năm 2026 có doanh thu mở màn nội địa vượt mốc 100 triệu USD, sánh ngang các "gà đẻ trứng vàng" như “Spider-Man: Brand New Day”, “Toy Story 5”, “The Super Mario Galaxy Movie” và “The Odyssey”.

Chuyên gia phân tích David A. Gross thuộc hãng nghiên cứu Franchise Entertainment Research nhận định đây là màn tái xuất ngoạn mục và đầy ấn tượng của thương hiệu xoay quanh đấu trường sinh tử. Trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, tác phẩm đạt tỷ lệ đánh giá tích cực khoảng 68%, trong khi khán giả tham gia khảo sát của CinemaScore chấm phim mức A- trên thang điểm từ A+ đến F.

"Hunger Games: Sunrise on the Reaping" đưa khán giả trở lại Panem 24 năm trước những sự kiện trong phần phim Đấu trường sinh tử đầu tiên, bắt đầu vào buổi sáng diễn ra Lễ Chiêu quân lần thứ 50, còn được coi là cuộc đại hiến tế lần thứ hai. Ở đấu trường lần này, số vật tế bị tăng lên gấp đôi so với thông thường, từ 24 lên đến 48 vật tế, với luật lệ thay đổi và có độ khó cao hơn, khắc nghiệt hơn.

Đứng thứ hai nhưng bị bỏ lại khá xa là phim tiểu sử "I Play Rocky" của MGM với 9,3 triệu USD ở tuần thứ ba công chiếu (hai tuần đầu chiếu giới hạn), nâng tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ lên 10,4 triệu USD. Quán quân tuần trước, bộ phim hài - kinh dị giả tưởng “Ebenezer” đã tụt xuống vị trí thứ ba khi thu thêm 7,7 triệu USD. Đứng thứ tư và thứ năm lần lượt là phim hoạt hình "The Cat in the Hat" của Warner Bros với 6,9 triệu USD và "Godzilla Minus Zero" với 2,7 triệu USD.

Các bộ phim còn lại trong top 10 phim ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ tuần qua:

6. "You Can See Everything" – 2,52 triệu USD

7. "Wild Horse Nine" – 2,5 triệu USD

8. "Ghost Soldier" – 2,4 triệu USD

9. "Ramayana" – 2,07 triệu USD

10. "Wildwood" – 2 triệu USD.