Sự trở lại đầy ấn tượng của RESCENE

Theo Hanteo Chart, PULSE, album được phát hành vào ngày 3/11 đã đạt doanh số 131.893 bản ngay trong ngày đầu tiên ra mắt. Trước đó, kỷ lục doanh số tuần đầu tiên của nhóm là 104.406 bản, được thiết lập bởi mini album thứ 3 mang tên lip bomb.

Nói cách khác, chỉ trong một ngày, PULSE đã bán được nhiều hơn lip bomb tới 27.487 bản so với tổng doanh số cả tuần đầu tiên của album đó, tương đương với mức tăng 26,3%. Trong khi lip bomb cần trọn vẹn bảy ngày để vượt mốc 100.000 bản, thì PULSE đã vượt qua con số 130.000 bản chỉ trong ngày đầu tiên lên kệ. Giai đoạn tính doanh số tuần đầu tiên của album kéo dài từ ngày 3/11 đến ngày 9/11, đồng nghĩa với việc con số này vẫn còn khả năng tiếp tục tăng cao.

Album cũng đang duy trì phong độ ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Tính đến 8h sáng (giờ Hàn Quốc) ngày 4/11, ca khúc chủ đề With đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng TOP 100 của Melon. Bản hit trước đó của nhóm là LOVE ATTACK giữ vị trí thứ 4, trong khi các ca khúc phụ (B-side) là Inside Out và Finest Thing lần lượt xếp ở vị trí thứ 6 và thứ 8.

With lần đầu tiên chạm mốc số 1 trên bảng xếp hạng TOP 100 của Melon vào lúc 8h tối (giờ Hàn Quốc) ngày 3/11, chỉ hai giờ sau khi phát hành. Tính đến 7h tối cùng ngày, cả năm ca khúc trong PULSE bao gồm Finest Thing, Inside Out, MEME và Dragon đều đã góp mặt trong top 6 bảng xếp hạng Hot 100 theo thời gian thực của Melon. Qua đó, With đã vượt qua Neon, ca khúc của nhóm nhạc nữ tân binh A2O LITE, vốn đang tạo nên cơn sốt thử thách (challenge) trên mạng xã hội.

Ca khúc chủ đề này gây ấn tượng với cấu trúc chuyển tiếp từ phần mở đầu đầy chất trữ tình sang phần điệp khúc bùng nổ mạnh mẽ, cùng với đó là một đoạn điệp khúc bắt tai (hook) đầy cuốn hút. Video âm nhạc của nó đã thu hút 170.000 lượt xem và 53.000 lượt thích chỉ trong vòng một giờ sau khi phát hành.