Chứng khoán toàn cầu liên tục biến động mạnh trong những ngày qua. (Ảnh minh họa: Getty Images).

Chứng khoán phục hồi giữa đợt bán tháo, nhà đầu tư chưa hết lo

Chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên 26/11 sau đợt giảm mạnh trước đó. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc, Nikkei của Nhật Bản và Hang Seng của Hong Kong có thời điểm bật tăng lần lượt 1,9%, 1,6% và 1,5%.

Đà hồi phục diễn ra sau khi chỉ số Dow Jones của Mỹ có cú phục hồi ngoạn mục trong phiên 25/11. Tuy nhiên, những lo ngại về hiệu quả đầu tư AI, định giá cổ phiếu công nghệ và nguy cơ các doanh nghiệp phải gánh thêm nợ vẫn chưa biến mất.

Trước đó, thị trường từng được tiếp thêm động lực từ hai sự kiện lớn. Anthropic - công ty phát triển chatbot Claude - có màn chào sàn đình đám, huy động hơn 100 tỷ USD. Ngày 23/11, ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia, giúp cổ phiếu hãng tăng mạnh 31,5% trong phiên.

Nhưng hiệu ứng tích cực nhanh chóng phai nhạt. Ngày 25/11, chứng khoán châu Á lao dốc, với cổ phiếu công nghệ và bán dẫn chịu sức ép lớn. Cùng thời điểm, cổ phiếu Nvidia tiếp tục suy yếu, còn Anthropic giao dịch dưới giá IPO.

Những biến động liên tiếp cho thấy các thông tin tích cực chưa đủ để xua tan hoài nghi về triển vọng của ngành AI. Vì vậy, thị trường có thể phục hồi trở lại sau những phiên giảm sâu, nhưng động lực này không bền vững.

Sự trở lại của ông Huang không thể xóa bỏ bất ổn tại Nvidia

Nvidia giữ vị trí trung tâm trong chuỗi cung ứng chip AI, khiến cổ phiếu hãng thường được xem là phong vũ biểu của toàn ngành. Khi giá cổ phiếu Nvidia tăng, nhà đầu tư thường lạc q quan về AI và ngược lại.

Bản thân ông Huang cũng có ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái AI thông qua việc thiết kế các thương vụ đầu tư và quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, trong đó có cả khách hàng của Nvidia.

Dù vậy, việc ông trở lại ghế CEO không đồng nghĩa những vấn đề xung quanh công ty đã được giải quyết. Sự ra đi trước đó của ông diễn ra sau những tiết lộ về các mối quan hệ tình ái, trong đó có một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ công nghệ Nvidia bị bán trái phép sang Trung Quốc. Một số nghị sĩ Mỹ cũng cảnh báo sẽ mở cuộc điều tra nhắm vào ông Huang.

Ngoài ra, Nvidia phụ thuộc đáng kể vào cá nhân ông Huang, người định hình chiến lược và văn hóa doanh nghiệp. Đến nay, ông vẫn khẳng định công ty không cần kế hoạch kế nhiệm CEO theo cách thông thường, làm dấy lên lo ngại về tính liên tục trong điều hành nếu ông không thể tiếp tục lãnh đạo.

Cuộc đua AI ngày càng phụ thuộc vào nợ vay

Tuy nhiên, những bất ổn tại Nvidia chỉ là một phần của bức tranh toàn cảnh. Rủi ro lớn hơn đối với thị trường nằm ở quy mô đầu tư khổng lồ vào AI, trong khi khả năng thu hồi vốn vẫn còn là dấu hỏi.

Theo báo cáo Financial Stability Review tháng 11 của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), tổng đầu tư tài sản cố định của các tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ có thể đạt khoảng 5.500 tỷ USD vào năm 2030, chủ yếu phục vụ phát triển AI. Riêng năm 2026, dòng tiền tự do của phần lớn các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn (hyperscaler) đã chuyển sang âm, vì chi tiêu cho hạ tầng AI vượt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Điều này khiến doanh nghiệp ngày càng phải dựa vào nguồn vốn bên ngoài, từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu đến vay nợ từ quỹ tín dụng tư nhân. ECB đặc biệt cảnh báo những cấu trúc tài chính phức tạp và quan hệ đầu tư đan xen đang hình thành trong hệ sinh thái AI.

Cụ thể, các hyperscaler ký hợp đồng cam kết thuê hoặc sử dụng hạ tầng AI trong tương lai từ những doanh nghiệp phát triển trung tâm dữ liệu và sở hữu chip tiên tiến. Chủ sở hữu hạ tầng lại dùng dòng tiền từ những hợp đồng đó làm cơ sở đảm bảo để vay tiền.

Theo ECB, những cam kết dòng tiền đó có đặc điểm kinh tế tương tự nợ, nhưng không được ghi nhận là nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán của hyperscaler theo chuẩn mực kế toán Mỹ. Đến quý II/2026, tổng giá trị cam kết ngoài bảng cân đối kế toán của các tập đoàn công nghệ lớn đã vượt 4.000 tỷ USD, cao hơn đáng kể tổng nợ được ghi nhận trên sổ sách.

Cấu trúc này giúp doanh nghiệp huy động vốn mở rộng hạ tầng, nhưng cũng gây ra rủi ro nếu nhu cầu AI không tăng như kỳ vọng, khiến dòng tiền từ các hợp đồng sử dụng hạ tầng bị ảnh hưởng.

Áp lực còn đến từ chi phí vốn. Thị trường đang đặt cược Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 12/2026 và có thể tiếp tục tăng thêm vài lần trong năm 2027.

Lãi suất cao khiến doanh nghiệp AI phải chứng minh hàng trăm tỷ USD đầu tư vào chip và trung tâm dữ liệu có thể tạo ra dòng tiền đủ trang trải chi phí vận hành, khấu hao và lãi vay. Đồng thời, lợi suất trái phiếu tăng cũng khiến nhà đầu tư có thêm lựa chọn sinh lời ít rủi ro hơn, thay vì nắm giữ cổ phiếu công nghệ với mức định giá cao.

Nỗi lo bong bóng AI đổ vỡ, kích hoạt suy thoái

Bên cạnh gánh nặng nợ và lãi vay, giới đầu tư còn lo ngại AI đang hình thành một bong bóng đầu tư. Nếu kỳ vọng lợi nhuận không thành hiện thực, sự điều chỉnh của thị trường có thể kéo theo hệ lụy sâu rộng với nền kinh tế.

Ông David Roche, nhà sáng lập công ty phân tích tài chính Quantum Strategy, cho biết trên CNBC hồi tháng 11 rằng ông đã rút khỏi các cổ phiếu AI vì cho rằng thị trường đang ở trong một bong bóng. Theo ông, AI có thể cải thiện năng suất lao động, nhưng lợi ích kinh tế thu được sẽ không đủ bù đắp lượng vốn khổng lồ đổ vào hạ tầng. Do đó, định giá doanh nghiệp có thể phải giảm đồng loạt.

Cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) Gary Gensler cũng tin vào tiềm năng của AI, nhưng lo ngại thị trường đang định giá sai triển vọng ngành. Ông lưu ý một số ước tính cho thấy đầu tư vào hạ tầng AI có thể lên tới 800 tỷ USD mỗi năm.

Theo ông Gensler, các tập đoàn công nghệ lớn có thể sống sót nếu bong bóng AI vỡ, nhưng những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây chuyên biệt phục vụ AI (neocloud) đối mặt nguy cơ phá sản hàng loạt. Khi đó, ông dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái, với quy mô có thể tương đương bong bóng dot-com đầu những năm 2000, dù chưa chắc nghiêm trọng như khủng hoảng tài chính năm 2008.

“Vấn đề chỉ là liệu chúng ta sẽ trải qua một cuộc suy thoái nhẹ hay một cú sốc nghiêm trọng hơn”, ông cảnh báo. Ông dự đoán sự xuống dốc của nền kinh tế có thể xảy ra trước tháng 11/2028.

Trong khi đó, “trùm bán khống” Michael Burry cảnh báo tính bền vững của nền kinh tế đang hỗ trợ làn sóng đầu tư AI.

Theo ông Burry, các doanh nghiệp đang chi hàng trăm tỷ USD cho chip chuyên dụng có tuổi thọ sử dụng chưa chắc chắn. Nếu thế hệ bộ xử lý mới khiến thiết bị cũ nhanh chóng mất lợi thế cạnh tranh, các nhà vận hành trung tâm dữ liệu có thể phải chịu chi phí khấu hao cao hơn dự kiến. Ông ước tính các công ty AI có thể đang đánh giá thấp chi phí khấu hao tới 176 tỷ USD tính đến năm 2028.

Những neocloud như CoreWeave và Nebius đặc biệt dễ tổn thương vì phải đầu tư lớn vào hạ tầng đắt đỏ. Nếu nhu cầu AI hoặc giá thuê GPU giảm trong khi chi phí vay vốn tăng, mô hình kinh doanh của họ sẽ chịu sức ép lớn. Nvidia cũng phụ thuộc vào khả năng khách hàng tạo ra đủ lợi nhuận từ các khoản đầu tư AI để tiếp tục mua chip mới.

Như vậy, khó khăn tài chính ở các doanh nghiệp vận hành hạ tầng có thể lan ngược trở lại nhà sản xuất chip, tạo thành chuỗi rủi ro trên toàn hệ sinh thái. Ông Burry từng dự đoán bong bóng AI có thể đổ vỡ ngay trong năm 2027.

Dù khác nhau về thời điểm và mức độ nghiêm trọng, những cảnh báo trên cùng chỉ ra một vấn đề: triển vọng công nghệ đầy hứa hẹn không đồng nghĩa mọi khoản đầu tư vào AI đều có thể sinh lời. Khi chi phí vốn tăng và nhà đầu tư đòi hỏi bằng chứng rõ ràng hơn về doanh thu, lợi nhuận, những doanh nghiệp chưa chứng minh được hiệu quả kinh tế sẽ là nhóm chịu sức ép lớn nhất.