Sự trở lại của 'Nhà vua'

Sau khi chuệch choạc ở một số trận đầu mùa, PSG đang trở lại mạnh mẽ với hình ảnh của một đội bóng bách chiến bách thắng, qua đó “Gã nhà giàu” nước Pháp cho thấy họ thực sự đủ sức bảo vệ cả hai danh hiệu Ligue 1 và Champions League. Tới thời điểm này, PSG đã thắng liên tiếp 7 trận trên mọi đấu trường, qua đó áp sát ngôi đầu Ligue 1 và dẫn đầu Champions League. Điều ấn tượng nhất trong chuỗi phong độ gần đây là việc đội bóng thủ đô liên tiếp đánh bại hai đối thủ hàng đầu châu Âu là Man City và Barcelona một cách thuyết phục với cùng tỷ số 4-2 tại Champions League. Tuy nhiên, trước màn đại chiến với Olympic Lyon, để cạnh tranh vị trí dẫn đầu BXH Ligue 1, PSG đã phải trả giá cho chiến thắng trước Barca hồi giữa tuần, khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương, trong đó có những trường hợp được đánh giá là nghiêm trọng. Tuy vậy, trong cuộc đối đầu với Lyon vào rạng sáng 27/10, PSG cho thấy điều đó không ảnh hưởng gì lớn, đối với việc PSG giành chiến thắng.

Về phía Lyon, với màn trình diễn cực kỳ ấn tượng ở những vòng đấu đầu tiên. Trong đó “Sư tử” đã giành được 4 điểm tại Ligue 1 mùa này sau khi bị đối thủ dẫn trước, và cả hai lần họ làm được điều đó đều diễn ra trên sân nhà.

Đặc biệt là trận đấu kiên cường của "Mãnh sư" ở vòng đấu thứ 7, đã giúp thầy trò HLV Paulo Fonseca vươn lên dẫn đầu BXH nhờ hiệu số bàn thắng bại. Mặc dù đang có khởi đầu xuất sắc ở giải quốc nội, Lyon vừa phải nhận thất bại đầu tiên tại Europa League, khi để thua Hoffenheim với tỷ số 0-3. Trận thua này đã phơi bày nhiều điểm yếu chí mạng của đội bóng đang dẫn đầu Ligue 1. Dù cho từ đầu mùa giải năm nay, Lyon chưa để thủng lưới ở 2 trong 3 trận đấu trên sân khách tại giải Ligue 1, nhưng chuyến hành quân đến thủ đô Paris, “Sư tử” đã không thể tránh được một thất bại, khi đối thủ của họ quá mạnh trong thời điểm này, hơn nữa lại còn được thi đấu trên sân nhà.

Dù thiếu vắng nhiều trụ cột với những lý do khác nhau, nhưng PSG vẫn nhập cuộc một cách tưng bừng. Phút thứ 4, thủ môn của Lyon đã phải trổ tài cản phá. Vài phút sau, cú vuốt má ngoài của Fabian Ruiz rất đẹp, nhưng rất tiếc bóng lại đi chệch cột dọc. Những phút tiếp theo PSG vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận, tuy nhiên họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Lyon. Ngược lại, đội khách suýt có bàn thắng mở tỉ số, nhưng Duranville không thể chiến thắng được thủ thành Safonov với pha cứu thua cực kỳ xuất sắc. Sau khi hiệp 1 khép lại không bàn thắng, đội chủ nhà đã thực sự bùng nổ ở hiệp 2. Bàn thắng khai thông bế tắc của trận đấu được ghi do công của Mayulu, với cú sút căng như kẻ chỉ vào góc gần, ở phút thứ 72 của trận đấu. Đến phút 84, đến lượt Mika Godts tung ra cú sút không thể cản phá, khép lại trận thắng thuyết phục 2-0 trước Lyon, kèm theo là ngôi đầu BXH Ligue 1, cho “Gã nhà giàu” nước Pháp.