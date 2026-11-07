Sự trở lại của Dương Trần Nghĩa cùng Picker Band tại 'Tán Đa show'

Picker Band chìm đắm trong không gian âm nhạc tại chương trình "Tán Đa". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chương trình "Tán Đa" số 4 diễn ra vào tối 7/11 này đã mang đến cho công chúng một đêm nhạc giàu cảm xúc. Chương trình do Báo Nhân Dân và BEAT Network phối hợp tổ chức. Thông qua “Tán Đa”, một không gian vốn gắn với hình ảnh Báo Nhân Dân tại 71 Hàng Trống được mở ra theo một cách mới: trở thành nơi những câu chuyện văn hóa có thể được nghe, nhìn, cảm nhận và tiếp tục sáng tạo bởi thế hệ hôm nay.

"Sưởi ấm" khán giả bằng âm nhạc

Dương Trần Nghĩa không phải là cái tên xa lạ với công chúng yêu nhạc. Giọng ca của anh giàu nội lực, giàu cảm xúc và từng ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều sân khấu lớn nhỏ.

Đến với "Tán Đa show", Dương Trần Nghĩa tự nhận là tân binh. Anh giới thiệu về mình bằng sự khiêm nhường của một người vừa khởi đầu một hành trình mới. "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Dương Trần Nghĩa. Tính đến nay, tôi đã hoạt động nghệ thuật được khoảng hơn 15 năm. Từ năm 2026, tôi là thành viên của Picker Band - một tân binh trong làng nhạc", nam ca sĩ bộc bạch.

Ra mắt vào ngày 15/4 vừa qua với 6 thành viên, Picker Band truyền tải dòng nhạc giàu chiều sâu, đầy cảm hứng và mang đậm tính tự sự của thế hệ trưởng thành. Với chiến lược phát triển dài hạn cùng sự đầu tư nghiêm túc, ban nhạc đang từng bước kiến tạo thương hiệu riêng trong hành trình bền bỉ.

Chia sẻ về tinh thần âm nhạc mà Picker Band theo đuổi, Dương Trần Nghĩa cho biết, từ khoảng tháng 4 năm nay, ban nhạc đã tham gia hai kỳ festival âm nhạc. Và trong hành trình làm nghệ thuật, nam sĩ cũng trải qua những sân khấu lớn, nhỏ. Thế nhưng, với anh "Tán Đa" là một sân khấu vô cùng đặc biệt và hiếm có, nơi nghệ sĩ được đứng ở cự ly rất gần với khán giả.

Theo ca sĩ Dương Trần Nghĩa, việc được biểu diễn ở cự ly gần, nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và người nghe gần như xóa nhòa đã mang lại cho Picker Band những trải nghiệm vô cùng quý giá.

Ca sĩ Dương Trần Nghĩa trong cuộc chia sẻ với phóng viên bên lề chương trình "Tán Đa" số 4.

Âm nhạc của Picker Band hướng tới những con người từng trải, từng có những tổn thương và vết xước trong cuộc sống nhưng dũng cảm đối diện với hiện thực khó khăn. "Chúng tôi tự tin có thể 'sưởi ấm' và chạm đến mọi người bằng những ca từ sâu sắc nhất, thật lòng nhất. Các ca khúc mà chúng tôi sáng tác là những câu chuyện mà bất kỳ ai khi nghe cũng có thể nhìn thấy một phần hình ảnh của chính mình trong đó", ca sĩ Dương Trần Nghĩa trải lòng.

Góp mặt tại đêm nhạc của "Tán Đa" số 4 với chủ đề hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Picker Band đã chuẩn bị một món quà âm nhạc đặc biệt mang tên "Lời ru để lại". Bài hát không chỉ là lời tri ân gửi tới những người thầy, người cô trên bục giảng, mà còn dành cho tất cả những ai đã để lại bài học ý nghĩa trên hành trình trưởng thành của mỗi người.

Ca sĩ Dương Trần Nghĩa cho hay: "Hiện tại, Picker Band chưa ra mắt bản audio chính thức của ca khúc 'Lời ru để lại'. Bài hát mới chỉ có bản diễn live trên các nền tảng mạng xã hội và dự kiến sẽ chính thức phát hành trong khoảng một tháng tới. Và tác phẩm là món quà đặc biệt dành riêng cho đêm nhạc hôm nay, gợi nhắc về những ký ức tuổi thơ rất đẹp, trong sáng và hồn nhiên".

Hạnh phúc khi được sống là chính mình

Từng biểu diễn ở vô vàn sân khấu trước đó, thế nhưng, đến với sân khấu "Tán Đa" với tư cách là thành viên của một ban nhạc mới, các thành viên của Picker Band vẫn vẹn nguyên sự bồi hồi và tươi mới.

Trước khi thành lập Picker Band, mỗi người trong ban nhạc đã có quá trình hoạt động âm nhạc riêng. Hùng Cường từng tham gia các dự án/ban nhạc như "Màu Nước", "Ngũ Cung", "Rhapsody Philharmonic" và "I Tễu". Còn Dương Trần Nghĩa từng tham gia The Voice 2012 và có thời gian hoạt động độc lập trước khi gia nhập nhóm.

Ra mắt với EP đầu tay "Lạc mất bản đồ", Picker Band được định hình theo mô hình authentic band - nơi các thành viên đều là nhạc công thực thụ, trình diễn trực tiếp bằng nhạc cụ thay vì dựa vào yếu tố trình diễn hay hiệu ứng sân khấu. Hùng Cường chơi trống và đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Dương Trần Nghĩa là giọng ca chính. Hoàng Anh Minh chơi keyboard. Hòa Ất chơi guitar. Hữu Hoàng vừa chơi guitar, vừa là giọng ca của nhóm. An Thiện đảm nhận phần bass.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng thiên về hình thức, lựa chọn âm nhạc của Picker Band được xem là một hướng đi ngược dòng nhưng giàu bản lĩnh.

Nghĩa của những năm về trước có những khoảnh khắc chưa thực sự được sống là chính mình. Khi lập ra ban nhạc này, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được chơi thứ âm nhạc mà chúng tôi muốn, tìm thấy sự hạnh phúc bên gia đình và ngày càng nhận được sự yêu thương của mọi người nhiều hơn. Ca sĩ Dương Trần Nghĩa, thành viên của Picker Band

Với Dương Trần Nghĩa, đây là chặng đường đi tìm những người bạn đồng hành trong âm nhạc, nơi nghệ sĩ tìm thấy sự an trú đích thực trong tâm hồn.

Nam ca sĩ trải lòng về cảm xúc khi đứng trên sân khấu: "Bản thân Nghĩa đã từng trải qua nhiều loại sân khấu khác nhau, từ những nơi rất nhỏ cho đến những sân khấu hàng nghìn khán giả. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của những năm về trước, còn ngày hôm nay, Nghĩa xuất hiện với tư cách là thành viên của một ban nhạc mới. Đối với chúng tôi, sân khấu này đã mang lại những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ. Và ban nhạc vẫn đang trong giai đoạn từng bước tìm kiếm, kết nối thêm những người bạn đồng hành".

Chính điều này đã thôi thúc Dương Trần Nghĩa cùng Picker Band cùng tạo dựng nên một không gian âm nhạc ấm áp, nơi người nghe cảm nhận được những cảm xúc chân thực và niềm vui giản dị.

"Nghĩa của những năm về trước có những khoảnh khắc chưa thực sự được sống là chính mình. Khi lập ra ban nhạc này, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được chơi thứ âm nhạc mà chúng tôi muốn, tìm thấy sự hạnh phúc bên gia đình và ngày càng nhận được sự yêu thương của mọi người nhiều hơn", nam ca sĩ xúc động bày tỏ.

Sự xuất hiện của Picker Band tại chương trình "Tán Đa" số 4 không chỉ mang đến những giây phút lắng đọng cho khán giả, mà còn đánh dấu sự trở lại đầy cảm hứng của các nghệ sĩ đầy chân thành, giàu chiêm nghiệm và kiên định sống hết mình với đam mê âm nhạc.

Chuỗi chương trình "Tán Đa" diễn ra tại khuôn viên Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống) được định hướng phát triển thành một format văn hóa-nghệ thuật theo dạng module, với cấu trúc đủ linh hoạt để có thể được tổ chức tại những không gian khác nhau trong tương lai. Mỗi không gian mang đến một câu chuyện, một chất liệu văn hóa và một cách tương tác riêng, trong khi vẫn giữ tinh thần chung của chương trình: nghệ thuật gần gũi, không gian mở và khả năng kết nối trực tiếp với cộng đồng.