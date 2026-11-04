Sự thực tiêm kích Rafale áp đảo Su-35 nhờ hệ thống tác chiến điện tử SPECTRA

Ethiopia đã thông báo nhận được 12 tiêm kích Su-35S đầu tiên, có thể là từ những chiếc được sản xuất theo hợp đồng với Ai Cập nhưng chưa được thực hiện do Cairo hủy đơn hàng dưới áp lực từ Mỹ.

Bình luận về bối cảnh này, cổng thông tin Ả Rập Defense Arabic đã nhắc lại một trong những trường hợp, trong cuộc không chiến giả định ở Ai Cập, máy bay Rafale đã giành được ưu thế so với Su-35.

Sở dĩ tiêm kích do Pháp sản xuất chiếm ưu thế là nhờ sử dụng hệ thống tác chiến điện tử trên không SPECTRA, điều này có thể cũng là một trong những lý do khiến phía Ai Cập từ chối nhận máy bay chiến đấu của Nga.

Cụ thể hơn về mặt kỹ thuật, hệ thống SPECTRA trên máy bay Rafale đã gây nhiễu thành công radar Irbis-E trên tiêm kích Su-35, ngăn cản chiến đấu cơ Nga thực hiện thành công ngay cả các cuộc tấn công mô phỏng.

Ngoài ra tình trạng kỹ thuật không mấy khả quan của những chiếc máy bay chiến đấu hạng nặng này so với Rafale cũng là một bất lợi đối với Su-35 của Nga.

Trước tình hình trên, ấn phẩm Defense Express của Ukraine nhấn mạnh: Thoạt nhìn, những điều trên ngay lập tức cho thấy Rafale có ưu thế công nghệ vượt trội so với Su-35 của Nga.

Yếu tố đặc biệt cần quan tâm nằm ở chỗ SPECTRA là một tổ hợp tác chiến điện tử tích hợp, chứ không phải thiết bị gắn ngoài, và điều này rất quan trọng trong bối cảnh Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận tiêm kích Rafale từ Pháp vào năm 2028.

Tuy nhiên các nguồn tin Ả Rập không cho biết chính xác khi nào những trận chiến mô phỏng này diễn ra (chỉ rõ là trước năm 2021), có bao nhiêu máy bay tham gia và chúng hoạt động ở khoảng cách ra sao. Điều này khiến việc suy luận không còn chính xác nữa.

Ngoài ra cần lưu ý rằng Ai Cập có hệ thống tương tự như Link 16, cho phép trao đổi dữ liệu nhanh chóng trong khi bay, và cũng sở hữu phi đội máy bay AWACS gồm 7 chiếc E-2C Hawkeye.

Điều đó có nghĩa là chúng ta đang nói về một lợi thế công nghệ toàn diện, trong đó thiết bị tác chiến điện tử tích hợp sẵn trên máy bay chỉ là một trong những yếu tố quan trọng.

Do đó nếu nói về kỳ vọng của Ukraine đối với máy bay Rafale, rõ ràng là chỉ trang bị thiết bị tác chiến điện tử trên không thôi sẽ chưa đủ, dù chúng có hoàn hảo đến đâu đi nữa.

Để tạo lợi thế, cần một sự kết hợp toàn diện, tức là nhu cầu về nguồn cung cấp đầy đủ tên lửa không đối không tầm xa Meteor và khả năng cung cấp thêm máy bay giám sát radar kiểu phương Tây mới đủ để áp đảo tiêm kích Su-35 về lý thuyết.