Sự thực Nga phải phát triển đầu đạn nổ mảnh cho tên lửa Kinzhal do 'độ chính xác kém'

Tổng cục Tình báo (GUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang hiện đại hóa quy mô lớn hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal.

Cụ thể là Nga đang phát triển phiên bản Kh-47M2 Kinzhal thế hệ mới, được trang bị đầu đạn phân mảnh nổ mạnh uy lực hơn cùng với nâng cấp hệ thống dẫn đường.

Thông tin chính thức cùng với mô hình 3D của tên lửa 9-S-7760, chi tiết cấu trúc bên trong và danh sách các công ty tham gia sản xuất đã được phía Ukraine công bố trên cổng thông tin War&Sanctions.

Theo đại diện Tổng cục Tình báo Ukraine, tên lửa siêu thanh Kinzhal có độ tương đồng khoảng 90% với tên lửa đạn đạo đất đối đất 9M723 của hệ thống Iskander-M.

Trong số những điểm khác biệt chính, GUR chỉ rõ phần đuôi của quả đạn có thể tháo rời, kèm theo đó là đầu dò radar, trạm gây nhiễu chủ động và sự hiện diện của hệ thống phóng mồi bẫy S-200.

Hiện tại có hai loại đầu đạn đã được phát triển cho tên lửa Kinzhal, trong đó bao gồm đầu đạn xuyên phá nổ mạnh dành cho các mục tiêu kiên cố và đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Theo Tình báo Ukraine, việc phát triển biến thể nổ mảnh mới được cho là do độ chính xác hiện tại không đáp ứng yêu cầu, vì loại xuyên phá yêu cầu một cú đánh chính xác, trong khi phiên bản nổ mảnh sẽ phá hủy đối tượng trong bán kính rộng hơn nhiều.

Để củng cố giả thuyết này, GUR dẫn chứng trường hợp cuộc tấn công trước đây vào sân bay Starokostiantyniv ở vùng Khmelnytskyi, khi họ phát hiện các tên lửa rơi ở cự ly xa so với mục tiêu bị nhắm đến.

Phó Tổng Cục trưởng GUR - ông Vadym Skibitsky còn cho biết thêm, Nga đã tạm đình chỉ sản xuất tên lửa Kinzhal từ tháng 4/2026 và giảm đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước cho năm 2026, chuyển hướng nguồn lực sang sản xuất tên lửa Iskander-M.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, giới chuyên gia quân sự Nga bác bỏ hoàn toàn nhận định trên, họ lưu ý rằng cách giải thích này từ phía Ukraine hoàn toàn mang tính tuyên truyền và chính trị hóa.

Việc đưa vào sử dụng loại đầu đạn phân mảnh nổ mạnh mới chỉ nhằm mục đích mở rộng chủng loại của các mục tiêu mà nó có thể tấn công và không cho thấy vấn đề về độ chính xác.

Loại đầu đạn mới được cho là rất cần thiết để tấn công hiệu quả các mục tiêu như cụm trú quân, xe bọc thép hạng nhẹ và kho tiếp tế lộ thiên của các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine.

Hơn nữa nếu chưa có dữ liệu đáng tin cậy về tọa độ được chỉ định, không thể xác định độ lệch thực tế của tên lửa từ ảnh vệ tinh.

Việc hiện đại hóa và mở rộng khả năng của vũ khí siêu thanh là một lĩnh vực phát triển độc lập của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga, ngay cả Tình báo Ukraine trước đó cũng thừa nhận điều này.