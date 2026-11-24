Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) mới đây đã thông báo về việc chuyển giao lô tiêm kích Su-57 thứ ba trong năm 2026 cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS).

Theo giới quan sát, nếu giả định rằng thông thường mỗi lô có từ 2 đến 6 chiếc, thì VKS có thể đã nhận được từ 6 đến 12 máy bay Su-57 trong năm.

Trước tình hình trên, ấn phẩm Defence24 của Ba Lan nhận xét kể từ năm 2020, tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đã sản xuất khoảng 40 tiêm kích Su-57, trong đó VKS bị mất ít nhất 3 chiếc sau những cuộc tập kích của Ukraine.

Mặc dù phía Ba Lan không cung cấp dữ liệu cụ thể liên quan đến phép toán của họ, tuy nhiên giá trị này vẫn rất quan trọng, ít nhất là để so sánh với số liệu của Nga.

Theo Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, tính đến tháng 9/2026, các doanh nghiệp trực thuộc (trong đó bao gồm UAC) đã bàn giao tới 48 chiếc Su-57 cho VKS, thêm 2 chiếc nữa dành cho Algeria theo một hợp đồng thương mại.

Truyền thông Nga cho biết thêm, việc sản xuất Su-57 đã được đẩy nhanh trong giai đoạn từ năm 2023, khi khách hàng nhận được tổng cộng 11 máy bay trong nhiều đợt, và trong năm 2024 và 2025, khối lượng giao hàng được công bố lần lượt là 13 và 14 chiếc.

Đầu năm 2026, Viện nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI) đã công bố số liệu của mình liên quan đến tốc độ giao máy bay chiến đấu cho Không quân Nga, đối với tiêm kích Su-57, trong giai đoạn 2020 - 2025 đã có 20 chiếc hoàn thành.

Kết quả là phía Anh nói về khoảng 20 chiếc Su-57, trong khi con số của Ba Lan lên tới 40, còn thống kê của Moskva cao nhất - tổng cộng 48 chiếc chỉ riêng cho Không quân Nga trong giai đoạn 2020 - 2025.

Không chỉ có vậy, còn phải tính đến dữ liệu của Bộ Quốc phòng Ukraine, trong đó nêu rõ vào cuối năm 2025, lực lượng không quân chiến thuật Nga chỉ có 20 chiếc Su-57 trong thành phần chiến đấu.

Một mặt, việc Không quân Nga tiếp tục được bổ sung, đặc biệt là các loại máy bay như Su-57, là điều không mấy dễ chịu đối với Lực lượng vũ trang Ukraine, khi sức mạnh của VKS sẽ gia tăng đáng kể.

Nhưng ngay cả khi dựa trên ước tính của Nga, Moskva vẫn không thể hoàn thành kế hoạch ban đầu đó là ​​sản xuất tới 76 chiếc Su-57 vào năm 2027, đủ để trang bị cho 3 trung đoàn không quân (hai phi đội mỗi trung đoàn theo ước tính thời bình).

Bên cạnh đó với tốc độ này, rất khó để Nga đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu, khi đối tác khó lòng chờ đợi chỉ để nhận tối đa khoảng 1 - 2 tiêm kích Su-57 mỗi năm.