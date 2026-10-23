Sự thật vụ sinh viên bị xe khách chở đến gần biên giới, nhà xe nói gì?

Khuya 22/10, nam sinh Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 thừa nhận dựng chuyện bị đưa đến gần biên giới Campuchia nhằm thuyết phục gia đình mua xe máy. Nhà trường đã gửi thư xin lỗi vì phát cảnh báo khi chưa kiểm chứng thông tin. Trước đó, nhà xe Toàn Thắng khẳng định không liên quan vụ sinh viên bịa chuyện bị chở đến gần biên giới Campuchia, đồng thời cảnh báo tình trạng giả mạo thương hiệu để vận chuyển, thu tiền hành khách.

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