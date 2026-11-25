Ngày 25/11, Công an TP Hải Phòng và UBND xã Vĩnh Thuận thông tin chính thức về vụ việc gây xôn xao dư luận tại sân bóng thôn Nội Thắng, khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo UBND xã Vĩnh Thuận, trước đó, 3 phụ nữ đến sân bóng thôn Nội Thắng, tiếp cận nhóm trẻ đang vui chơi tại đây. Những người này hướng dẫn các cháu nắm tay nhau thành vòng tròn, hát, ghi hình và nói sẽ cho tiền, quà. Sau đó, một phụ nữ dẫn 2 cháu nhỏ về phía ô tô để lấy tiền cho cả nhóm. Hành động này khiến các cháu hoảng sợ, chạy đi gọi người dân.

Nghi ngờ nhóm người có ý định bắt cóc trẻ em, nhiều người dân tập trung, giữ nhóm này lại và đưa về trụ sở UBND xã Vĩnh Thuận để chờ lực lượng chức năng giải quyết.

Khoảng 16h30 ngày 24/11, chính quyền địa phương chỉ đạo Công an xã cùng các lực lượng chức năng có mặt, vận động người dân đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời đưa những người liên quan về trụ sở Công an xã để xác minh.

Nhóm 5 người bị vây giữ khi muốn cho tiền các cháu nhỏ tại xã Vĩnh Thuận, công an TP Hải Phòng khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em như tin lan truyền trên mạng.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định 13 người bị giữ thuộc một số hội nhóm Tin Lành có đăng ký hoạt động, do ông N.H.T., mục sư, trưởng một điểm nhóm Tin Lành tại Hải Phòng, dẫn đầu.

Trước khi xảy ra vụ việc, đoàn đến xã Vĩnh Bảo để cầu nguyện. Trên đường trở về, đoàn dừng chân tại khu vực cạnh nhà văn hóa thôn Nội Thắng, xã Vĩnh Thuận. Một số tín đồ tiếp cận, có ý định cho tiền và ghi hình các cháu nhỏ nhằm tuyên truyền về Hội thánh.

Công an TP Hải Phòng khẳng định đây không phải vụ bắt cóc trẻ em. Vụ việc không gây thương tích về người, không có thiệt hại về tài sản. Chính quyền địa phương đang giải quyết vụ việc theo quy định, đồng thời tuyên truyền, ổn định tâm lý người dân và gia đình các cháu nhỏ.

Liên quan đến vụ việc, ngày 25/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an xã Vĩnh Thịnh làm việc với bà Trịnh T.T. (trú tại xã Vĩnh Thịnh), chủ tài khoản Facebook “Trịnh xxx”.

Theo cơ quan công an, dù lực lượng chức năng đã thông tin ban đầu về việc không xảy ra bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận, bà T. vẫn tiếp tục đăng tải, bình luận, chia sẻ những nội dung không đúng sự thật về vụ việc.

Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận không sinh sống tại xã Vĩnh Thuận, không liên quan đến vụ việc và cũng không biết có xảy ra bắt cóc trẻ em hay không. Do lo sợ và bức xúc nhất thời, người phụ nữ này đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Phòng An ninh mạng đang phối hợp Công an xã Vĩnh Thịnh xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân thận trọng khi đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử lý hành chính hoặc xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.