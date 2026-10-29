Sự thật về Thông báo học bổng quốc tế kèm yêu cầu tài chính 940 triệu đồng

Văn bản giả mạo về học bổng tại Trung Quốc. (Ảnh: NTCC)

Chiều 29/10, PGS.TS Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, đã báo cáo Hiệu trưởng và các bộ phận liên quan về văn bản "Thông báo kết quả xét duyệt tham gia chương trình học bổng liên kết với Đại học Nông nghiệp Hà Nam (Trung Quốc)".

"Đây là văn bản mạo danh trường và giả danh chữ ký của bản thân. Vì tôi không phụ trách lĩnh vực này, cũng không ký văn bản Thông báo trên. Sau khi nhận thông tin, tôi đã báo cáo Hiệu trưởng, phòng Pháp chế và gửi thông tin cảnh báo lên cộng đồng sinh viên của trường", PGS.TS Nguyễn Văn Nam nói.

Được biết, thời gian gần đây, Trường Đại học Tây Nguyên nhận được nhiều văn bản mạo danh về thông báo học bổng, nhất là học bổng liên kết quốc tế. Đáng nói, theo PGS.TS Nguyễn Văn Nam, văn bản giả mạo ngày càng tinh vi, chữ ký gần giống với chữ ký của lãnh đạo trường. Điều này khiến sinh viên và gia đình rất dễ "dính bẫy" lừa.

Do đó, PGS.TS Nguyễn Văn Nam đề nghị sinh viên và phụ huynh không thực hiện theo các nội dung trong thông báo.

Trước đó, một phụ huynh liên hệ với Trường Đại học Tây Nguyên sau khi nhận được Thông báo kết quả xét duyệt và hướng dẫn thủ tục tham gia chương trình học bổng tại Trung Quốc năm học 2027–2028. Văn bản sử dụng tên Trường Đại học Tây Nguyên, có hình dấu và chữ ký mang danh PGS.TS Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu trưởng.

Đáng chú ý, văn bản đưa ra các quyền lợi như hỗ trợ toàn bộ học phí, chỗ ở, sinh hoạt phí và vé máy bay khứ hồi. Cùng với đó là yêu cầu cung cấp sao kê ngân hàng hoặc tài liệu chứng minh khả năng tài chính, với các mức từ 260 triệu đồng đến 940 triệu đồng tùy chương trình.

Sau sự việc, Trường Đại học Tây Nguyên ban hành văn bản, đề nghị lãnh đạo các khoa, cố vấn học tập các lớp thông tin đến sinh viên để nhận diện văn bản giả mạo, nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa.