Sự thật về mối quan hệ giữa Selena Gomez và Demi Lovato sau màn tái hợp gây sốt

Theo Page Six, màn hội ngộ của Selena Gomez và Demi Lovato trong chiến dịch quảng cáo Rare Beauty đang nhận được sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, cuộc tái hợp này được cho là xuất phát từ mục đích công việc, thay vì đánh dấu sự trở lại của tình bạn thân thiết năm nào.

Một nguồn tin tiết lộ: "Demi và Selena không phải bạn thân. Họ đã hàn gắn mối quan hệ đủ để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng họ sẽ không bao giờ thân thiết như trước đây".

Màn hội ngộ của Selena Gomez và Demi Lovato trong chiến dịch quảng cáo Rare Beauty đang nhận được sự quan tâm lớn.

Trước đó, hai cựu ngôi sao Disney Channel gây sốt khi cùng tái hiện hình ảnh trong bộ phim Princess Protection Program ra mắt năm 2009. Cả hai còn thực hiện những đoạn video theo phong cách webcam, gợi nhớ thời kỳ thường xuyên xuất hiện bên nhau.

Đáng chú ý, ý tưởng hợp tác không xuất phát trực tiếp từ hai nữ ca sĩ. Tyra Booker - đại diện bộ phận tiếp thị của Rare Beauty tiết lộ cô đã đề xuất chiến dịch ngay trong tuần đầu tiên gia nhập công ty.

Theo Booker, chiến dịch đạt hơn 500 triệu lượt xem trên các nền tảng, trở thành một khoảnh khắc gợi nhiều hoài niệm cho khán giả.

Selena Gomez và Demi Lovato quen biết từ năm 7 tuổi, khi cùng tham gia chương trình thiếu nhi Barney & Friends. Sau đó, cả hai trở nên thân thiết trong giai đoạn hoạt động tại Disney Channel.

Selena Gomez và Demi Lovato quen biết từ năm 7 tuổi, khi cùng tham gia chương trình thiếu nhi Barney & Friends.

Tuy nhiên, tình bạn dần rạn nứt. Đến năm 2020, Demi Lovato công khai thừa nhận cô và Selena Gomez không còn là bạn bè, dù vẫn dành tình cảm tốt đẹp cho người bạn cũ.

Khoảng cách giữa hai ngôi sao còn thể hiện qua những sự kiện quan trọng. Năm 2025, Demi Lovato kết hôn với nhạc sĩ Jordan Lutes, trong khi Selena Gomez tổ chức hôn lễ cùng nhà sản xuất Benny Blanco. Đáng chú ý, cả hai đều không tham dự đám cưới của người còn lại.

Dù vậy, mối quan hệ bắt đầu có chuyển biến tích cực trong năm 2026. Tháng 4, Selena Gomez xuất hiện tại đêm mở màn chuyến lưu diễn của Demi Lovato ở Orlando. Hai nữ ca sĩ còn chụp ảnh chung tại hậu trường.

Trong cuộc phỏng vấn với Elle, Demi Lovato bày tỏ niềm vui khi cả hai có thể kết nối trở lại và cùng hợp tác sau những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống.

Dù chưa thể trở lại thân thiết như trước, màn tái hợp lần này vẫn cho thấy Selena Gomez và Demi Lovato đang dần cải thiện mối quan hệ sau nhiều năm xa cách.