Sự thật về mối quan hệ của chồng cũ Gisele Bündchen và siêu mẫu Victoria's Secret

Theo Page Six, ngày 26/10, một nguồn tin độc quyền đã chia sẻ những thông tin mới liên quan đến chuyện tình cảm giữa Tom Brady và siêu mẫu Candice Swanepoel. Người này xác nhận cựu ngôi sao bóng bầu dục đang dành thời gian tìm hiểu Candice Swanepoel và rất thích ở bên cô.

"Tom đang gặp gỡ Candice và thực sự thích dành thời gian bên cô ấy", nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai hiện chưa tiến đến giai đoạn quá nghiêm túc.

Tom Brady được cho là đang dành thời gian tìm hiểu Candice Swanepoel.

Theo người trong cuộc, Tom Brady không muốn vội vàng bắt đầu một mối quan hệ có tính ràng buộc lâu dài, đặc biệt sau cuộc hôn nhân kéo dài hơn 13 năm với siêu mẫu Gisele Bündchen.

Nguồn tin giải thích: "Anh ấy đã kết hôn trong một thời gian dài và dường như không vội ổn định cuộc sống tình cảm thêm lần nữa. Ưu tiên lớn nhất của Tom vẫn là các con và sự nghiệp".

Dẫu vậy, điều này không đồng nghĩa với việc Tom Brady hoàn toàn khép lại khả năng tiến xa hơn cùng Candice Swanepoel.

Theo Page Six, cựu vận động viên không phản đối việc phát triển mối quan hệ nghiêm túc hơn nếu tình cảm giữa hai người tiến triển tự nhiên. Đáng chú ý, thông tin này xuất hiện chỉ ít ngày sau khi truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin Tom Brady và Candice Swanepoel đã bí mật hẹn hò trong vài tháng.

Trước đó, Us Weekly tiết lộ cả hai đã qua lại được một thời gian, trong khi People dẫn nguồn tin cho biết mối quan hệ đã kéo dài ít nhất vài tháng. Một người trong cuộc chia sẻ rằng việc cùng sinh sống tại Miami, Mỹ giúp Tom Brady và Candice Swanepoel thuận tiện gặp gỡ.

"Cả hai đều sống ở Miami nên việc gặp nhau rất thuận tiện. Họ dành khá nhiều thời gian bên nhau", nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, cặp đôi được cho là đặc biệt kín tiếng, thậm chí cố gắng tránh bị bắt gặp khi xuất hiện cùng nhau.

Candice Swanepoel và Tom Brady đều sống ở Miami nên việc gặp nhau rất thuận tiện.

Candice Swanepoel cũng được tiết lộ là người rất thận trọng trong việc chia sẻ chuyện tình cảm với những người xung quanh. Đến hiện tại, đại diện của Tom Brady và Candice Swanepoel vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước những thông tin được Page Six đăng tải.

Về đời tư, Tom Brady từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 13 năm với Gisele Bündchen trước khi cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 10/2022.

Cặp đôi có hai con chung là Benjamin (16 tuổi) và Vivian (13 tuổi). Ngoài ra, Tom Brady còn có con trai Jack (19 tuổi) với bạn gái cũ Bridget Moynahan.

Sau khi chia tay Gisele Bündchen, cựu ngôi sao NFL nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với các người đẹp nổi tiếng như Kim Kardashian, Irina Shayk, Brooks Nader, Sofía Vergara, Alix Earle và Yael Cohen. Tuy nhiên, Tom Brady chưa từng công khai xác nhận phần lớn những mối quan hệ được truyền thông nhắc đến.

Tom Brady từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 13 năm với Gisele Bündchen trước khi cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 10/2022.

Trong khi đó, Candice Swanepoel cũng có hai con trai với vị hôn phu cũ Hermann Nicoli. Cựu thiên thần Victoria's Secret hiện duy trì cuộc sống riêng tư khá kín tiếng bên các con.

Về phía Gisele Bündchen, siêu mẫu đã tìm được hạnh phúc mới sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tháng 2/2025, cô chào đón con trai với Joaquim Valente. Đến tháng 12 cùng năm, Page Six đưa tin cả hai đã bí mật tổ chức đám cưới.

Ở thời điểm hiện tại, trong khi Gisele Bündchen đã bước sang chương mới của cuộc sống hôn nhân, Tom Brady dường như lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn với chuyện tình cảm. Dù được cho là có cảm tình với Candice Swanepoel, cựu ngôi sao bóng bầu dục vẫn ưu tiên dành thời gian cho các con và công việc.

Vì vậy, tương lai mối quan hệ giữa Tom Brady và cựu thiên thần Victoria's Secret vẫn là câu hỏi được công chúng quan tâm, nhất là khi cả hai chưa chính thức lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò.