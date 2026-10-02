Sự thật về lô hàng hiệu giá hời của Công ty Dwatch: Toàn bộ là hàng giả không hóa đơn chứng từ

Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện dấu hiệu kinh doanh hàng hóa là đồng hồ, bông tai, lắc tay (vòng tay), dây chuyền, nhẫn giả mạo các nhãn hiệu nước ngoài, nên theo dõi; đồng thời tổ chức thu mẫu để giám định.

Đối tượng Trần Trung Du tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Sau khi củng cố các chứng cứ, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh kiểm tra Công ty TNHH TM DV Dwatch, phát hiện số lượng lớn hàng hóa là đồng hồ, bông tai, lắc tay, dây chuyền, nhẫn của các nhãn hiệu nổi tiếng Hermès, Richard Mille, Rolex, Cartier, VCA, Louis Vuitton.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ lô hàng chưa qua sử dụng, không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ và có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá lô hàng tính theo giá niêm yết là hơn 2,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Trần Trung Du khai nhận đã thành lập Công ty Dwatch từ tháng 1/2025. Dù biết các nhãn hiệu đã được bảo hộ, Du vẫn công khai rao bán các sản phẩm này trên mạng để thu lợi bất chính.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.