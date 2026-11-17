Chiều 17/11, tại cuộc gặp gỡ báo chí về lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội tổ chức, đạo diễn Hoàng Công Cường lên tiếng về những tranh luận liên quan tạo hình đôi rồng ở khu vực Hồ Gươm.

Trước đó, hình ảnh đôi rồng được giới thiệu là rồng thời Lý xuất hiện tại khu vực Hồ Gươm thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng phần đuôi rồng có hình dáng giống xúc tu bạch tuộc, thậm chí có người liên tưởng đến cá sấu.

Đôi rồng thời Lý tại khu vực Hồ Gươm. (Ảnh: Minh Đức)

Đạo diễn Hoàng Công Cường, tổng đạo diễn chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, cho biết đôi rồng được thiết kế theo hình tượng “Lưỡng long chầu nguyệt”, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng được sử dụng trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, tương tự hình tượng đôi rồng tại khu vực Hồ Tây.

“Để bảo đảm tính nguyên bản về lịch sử, câu chuyện văn hóa và tạo hình, chúng tôi đã sử dụng lại hình tượng rồng từ năm 2010 để thiết kế sân khấu. Các chi tiết như hoa văn, bố cục, miệng, móng và đầu rồng được thực hiện dựa trên những tư liệu lịch sử”, ông Cường nói.

Đạo diễn Hoàng Công Cường cũng dẫn lại kinh nghiệm thực hiện lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khi ê-kíp từng xây dựng hình tượng rồng thời Lý trên sân khấu.

“Không có chuyện hình tượng rồng được thiết kế giống bạch tuộc hay cá sấu như một số bình luận trên mạng xã hội. Tạo hình đảm bảo đầy đủ các yếu tố về văn hóa, lịch sử rõ ràng”, đạo diễn chương trình khẳng định.

Lý giải việc lựa chọn đôi rồng làm điểm nhấn sân khấu Ngày Văn hóa Việt Nam, đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết ê-kíp muốn tạo nên một không gian biểu diễn vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vừa hài hòa với cảnh quan, giá trị văn hóa và di sản khu vực Hồ Gươm.

Lựa chọn rồng thời Lý nhằm gợi nhắc lịch sử Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn với sự kiện vua Lý Công Uẩn dời đô và đặt tên Thăng Long. Đạo diễn cho biết thiết kế còn hướng tới việc tạo nên sự kết nối về mặt hình ảnh và ý tưởng văn hóa giữa Tháp Rùa và tượng đài Lý Thái Tổ.

Ông Hoàng Công Cường nhấn mạnh, đôi rồng không phải công trình biểu tượng mới được xây dựng tại Hồ Gươm như một số người hiểu nhầm.

“Toàn bộ thiết kế chỉ phục vụ hoạt động biểu diễn trong khuôn khổ sự kiện. Sau chương trình này, chúng tôi sẽ tháo dỡ sân khấu, chứ không phải đây là biểu tượng của Hồ Gươm”, đạo diễn Hoàng Công Cường nói.

Theo đạo diễn, ê-kíp lựa chọn cách dàn dựng khác với sân khấu sử dụng màn hình, âm thanh, ánh sáng thông thường, nhằm tạo dấu ấn riêng và kể câu chuyện văn hóa, lịch sử của Hà Nội.