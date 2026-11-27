Cụ thể, khoảng 5 giờ 30 ngày 22/11/2026, chị N.T.H. (SN 1982, trú tại xã Hoàng An) đi xe máy từ nhà đến chợ Cầu bán rau cùng mợ. Khoảng 10 giờ, chị H. bán hết rau và ở lại chờ mợ bán xong để cùng về. Tuy nhiên, do có ý định đi làm ăn xa, hơn 10 giờ cùng ngày, chị một mình đi bộ ra đường lớn tìm xe đi Hà Nội mà không báo cho gia đình. Trên đường đi chị bị lạc, đi bộ khoảng 15 km rồi bắt xe khách 16 chỗ đến bến xe Giáp Bát, TP Hà Nội.

Sự việc bà N.T.H. trở về nhà sau hơn 3 ngày mất tích đang gây xôn xao dư luận do nhiều trang mạng xã hội đăng tải (Ảnh chụp từ clip).

Khoảng 16 giờ cùng ngày, tại bến xe Giáp Bát, chị H. mua vé đi Lâm Đồng, chuyển khoản 1,2 triệu đồng cho nhà xe. Xe xuất bến lúc 18 giờ 30 phút. Trên xe, chị tâm sự về dự định đi làm xa với một phụ nữ ngồi cùng hàng ghế và được khuyên quay về. Nghĩ đến việc chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến ngày cưới của con trai, chị H. lưỡng lự rồi quyết định trở về.

Trong thời gian này, do không liên lạc được với chị H., gia đình đã tổ chức tìm kiếm và trình báo công an. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người thân, Công an xã Hoàng An phối hợp với Công an xã Sơn Đông và gia đình xác minh, tìm kiếm chị.

Gần 23 giờ ngày 23/11, chị H. xuống xe tại bến xe Khánh Hòa và hỏi xe về Hà Nội. Chị chờ tại bến đến rạng sáng 24/11 mới bắt được xe, trả 700.000 đồng tiền vé bằng hình thức chuyển khoản. Sáng sớm 25/11, chị về đến bến xe Nước Ngầm, TP Hà Nội. Do điện thoại hết tiền, chị đến khu vực Cảnh sát giao thông đứng và nhờ gọi cho người thân đến đón.

Theo lời trình bày của chị H., vì sợ bị trách đã tự ý bỏ đi xa khiến gia đình lo lắng, tìm kiếm, chị nghĩ ra chuyện bị người lạ vỗ vai ở chợ, sau đó không biết mình đi đâu, đến khi tỉnh dậy thì chạy thoát. Một số người đã quay video và đăng lên mạng xã hội. Từ đó, thông tin chị H. bị chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải lan truyền, gây hoang mang trong dư luận.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.